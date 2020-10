Geral Especialistas comentam estilo de Melania Trump e Jill Biden no primeiro debate presidencial dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Melania Trump e Jill Biden. Pesquisadora de moda afirmou que ambas poderiam ter optado por roupas mais propícias. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sentadas na primeira fila, assistindo de perto ao confuso primeiro debate presidencial das eleições americanas de 2020, a primeira-dama Melania Trump e a ex-vice-primeira-dama Jill Biden apresentaram estilos diferentes nos looks do encontro.

Abaixo, um raio-x do que optaram as duas, comentados por especialistas.

Melania Trump

A atual primeira-dama americana, de 50 anos, escolheu um terno risca de giz de uma de suas marcas favoritas, a italiana Dolce & Gabbana. O preço lá fora gira em torno de US$ 3,3 mil, algo em torno de R$ 18 mil. A máscara, obrigatória entre os presentes na plateia, combinou com a blusa usada sob o terno.

“O look executivo mostra que ela sabia que seu papel ali era não chamar atenção para si usando algo mais glamouroso”, diz a consultora de estilo Joana Nolasco. “É uma escolha mais séria e formal do que os vestidos que costuma usar. O tema das mulheres em cargos de liderança estava em alta essa semana com a escolha de Amy Coney Barret para substituir Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte, talvez isso tenha influenciado a escolha.”

Jill Biden

A professora, de 69 anos, preferiu reciclar um look que já tinha sido visto num evento há três anos. Nos pés, sapatos da grife italiana Valentino e, na face, máscara combinando com o vestido.

“Jill escolheu um vestido escuro de cetim de seda com franjas dando uma certa formalidade e importância para a ocasião e manteve uma postura elegante até o final, mantendo sua máscara. O que não fez Melania, que tirou o acessório ao fim do programa”, diz a estilista Nicole Abramoff. “Mas não recomendo usar esse tecido para situações em que a mulher vai ficar muito tempo sentada, pois amassa demais.”

O fato de repetir o vestido, para Joana, mostra que Jill não tem objetivos fashionistas, como Melania. “A esposa de Biden já havia aparecido publicamente com o look no Museu de História Natural, em Nova York, o que mostra que ela não se importa em criar uma imagem de moda ao se apresentar ao lado do marido, mas apenas em estar adequada para a ocasião.

O fato de a imprensa não saber o nome do designer do vestido de Jill corrobora com isso, na visão de Joana. “Enquanto todos já sabiam que o terno da Melania era Dolce & Gabbana, ninguém mencionou a marca da roupa de Jill, o que mostra que para ela isso não era importante de ser falado.”

Roupas mais propícias

Ao comparar os dois looks, a pesquisadora de moda e comportamento Paula Acioli achou que ambas poderiam ter optado por roupas mais propícias a um debate de tal porte.

“Melania Trump usou uma alfaiataria cujo resultado era quase casual, e Jill, um vestido mais adequado para um evento de gala. Pareciam estar vestidas para eventos diferentes”, observa Paula. “Mesmo com toda a democratização da moda e regras flexibilizadas de vestir, acredito que ambas poderiam ter optado por looks mais pertinentes. Entre os dois, o de Melania talvez esteja menos em desacordo.” As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral