Sábado, 30 de agosto de 2025

Economia Especialistas dão dicas para o sucesso de novas empresas

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

A gestão de caixa é um pilar essencial para a sustentabilidade e o desenvolvimento de qualquer negócio

Foto: José Cruz/Agência Brasil
A gestão de caixa é um pilar essencial para a sustentabilidade e o desenvolvimento de qualquer negócio. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que a má gestão financeira é uma das principais razões pelas quais 6 em cada 10 negócios no Brasil não chegam ao quinto ano de atividade. No Rio Grande do Sul, o fechamento de empresas de médio e grande porte varia a cada ano, mas tem apresentado um crescimento significativo desde 2020, especialmente em 2024, quando registrou aumento de 48% nas recuperações judiciais em comparação a 2023.

A gestão de caixa é um pilar essencial para a sustentabilidade e o desenvolvimento de qualquer negócio, garantindo a saúde financeira e a capacidade de investir. Administrar bem os recursos disponíveis permite identificar oportunidades de crescimento e tomar decisões estratégicas, tanto em períodos de crise quanto em fases de expansão.

Conforme o líder regional da XP no Sul, Renato Sarreta, muitas empresas acumulam patrimônio sem saber se já atingiram suas metas ou sem ter um planejamento claro que conecte o caixa disponível às necessidades futuras. No cenário econômico atual, uma boa administração requer um olhar atento para as finanças das empresas, principalmente a aquelas que estão iniciando o negócio ou estruturando um caixa.

“Muitos empresários têm recursos, mas não sabem se eles são suficientes para alcançar seus objetivos. O planejamento financeiro antecipado é essencial para que cada passo financeiro faça sentido”, analisou o economista.

Ter uma visão estratégica representa uma oportunidade para melhorar o uso dos seus recursos. Entre os principais acertos, o líder da XP no Rio Grande do Sul, Bruno Vargas, destaca a diversificação, proteção e alocação estratégica dos recursos. “Um olhar atento para o caixa pode transformar a forma como a empresa otimiza o capital de giro, reduzindo cargas tributárias e se prepara para qualquer cenário econômico”, observou.

Os primeiros passos estão dentro da própria administração, ajustando a forma como se posiciona com os recursos a curto e longo prazo. Para isso, é importante registrar e categorizar todas as movimentações financeiras, acompanhar o fluxo de caixa diariamente, planejar e controlar o capital de giro.

Em um mercado cada vez mais competitivo e volátil, o sucesso dos novos negócios está diretamente ligado à capacidade do empresário de gerir de forma eficaz o fluxo financeiro. Planejar estrategicamente, manter o controle rígido das finanças e buscar orientação especializada são atitudes que podem fazer toda a diferença na longevidade e no crescimento sustentável das empresas.

