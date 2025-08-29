Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Lula chama o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, de “figura caricata” e “falso humilde”

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Segundo Lula, Zema "tenta ser uma coisa que ele não é"

Foto: Ricardo Stuckert/PR
Segundo Lula, Zema "tenta ser uma coisa que ele não é". (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou, nesta sexta-feira (29), o governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), de “figura caricata” e “falso humilde”.

“Eu acho que o Zema é aquilo que a gente pode chamar de figura caricata. Ele tenta ser uma coisa que ele não é. Chamo de falso humilde. Tenta vender uma humildade que ele não tem”, disse o petista em entrevista em Belo Horizonte.

Quando lançou a sua pré-candidatura à Presidência da República para as eleições de 2026, no dia 16 deste mês, em São Paulo, Zema falou em “varrer o PT do mapa” e criticou a atuação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Segundo Lula,  Zema se beneficia de uma liminar obtida no STF pelo ex-governador da Minas Gerais Fernando Pimentel (PT) que suspendeu o pagamento da dívida do Estado com a União e, por isso, conta com mais recursos para realizar investimentos.

