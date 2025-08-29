O STF (Supremo Tribunal Federal) informou que receberá 501 jornalistas, de diversos veículos da imprensa, para acompanhar o julgamento da suposta trama golpista, que começará na terça-feira (2).

O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete pessoas são réus por, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), terem formado uma organização criminosa que tentou mantê-lo no poder e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Além dos profissionais da imprensa, o STF recebeu pedidos de 3.357 pessoas para acompanhar alguma das sessões do julgamento. Estão previstas sessões nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, quando sairão as sentenças.