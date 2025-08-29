Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Mais de 500 jornalistas acompanharão o julgamento da suposta trama golpista no Supremo

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O STF também recebeu pedidos de 3.357 pessoas  para acompanhar alguma das sessões do julgamento

Foto: Wallace Martins/STF
O STF também recebeu pedidos de 3.357 pessoas  para acompanhar alguma das sessões do julgamento. (Foto: Wallace Martins/STF)

O STF (Supremo Tribunal Federal) informou que receberá 501 jornalistas, de diversos veículos da imprensa, para acompanhar o julgamento da suposta trama golpista, que começará na terça-feira (2).

O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete pessoas são réus por, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), terem formado uma organização criminosa que tentou mantê-lo no poder e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Além dos profissionais da imprensa, o STF recebeu pedidos de 3.357 pessoas  para acompanhar alguma das sessões do julgamento. Estão previstas sessões nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, quando sairão as sentenças.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Supremo mantém o ex-jogador Robinho na cadeia
Especialistas dão dicas para o sucesso de novas empresas
https://www.osul.com.br/mais-de-500-jornalistas-acompanharao-o-julgamento-da-suposta-trama-golpista-no-supremo/ Mais de 500 jornalistas acompanharão o julgamento da suposta trama golpista no Supremo 2025-08-29
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda
Rio Grande do Sul Para minimizar os efeitos da estiagem, Defesa Civil gaúcha realiza a instalação de 77 cisternas no Estado
Política Supremo determina retirada da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado mais uma feira para adoção de cães e gatos
Política Lula afirma que não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Tenho coisa melhor para fazer”
Economia Bolsa brasileira fecha em patamar recorde; dólar sobe a R$ 5,42
Política Tarcísio minimiza crítica de Lula sobre vínculo com Bolsonaro e defende ex-presidente
Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul
Brasil Orçamento 2026: salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano
Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro “não pode exercer” mandato dos Estados Unidos e revela conversa com o presidente da Câmara
Pode te interessar

Política A rede social X, de Elon Musk, está cobrando cerca de R$ 10 mil de Carla Zambelli

Política Escritório da filha de ministro do Superior Tribunal de Justiça recebeu R$ 300 mil de empresa investigada pela Polícia Federal

Política Alexandre de Moraes absolve réu do 8 de Janeiro considerado “incapaz”

Política Sem citar Nikolas Ferreira, Lula diz que um “deputado” fez campanha de mentiras para defender o crime organizado