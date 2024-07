Geral “Espera, quem está pronto para decolar?”: Piloto avisou controlador que pôs aviões em “rota de colisão” nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Dados do radar registram que os dois aviões chegaram a ficar a uma distância de 725 pés (220 metros) enquanto se cruzavam no ar. (Foto: Reprodução)

A Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) abriu uma investigação depois que um erro de um controlador aéreo colocou duas aeronaves em “rota de colisão” em Syracuse, no Estado de Nova York. As imagens do caso, que aconteceu na segunda-feira (8), passaram a repercutir na imprensa americana na quarta-feira (10). Câmeras de segurança da polícia local flagraram o momento de tensão.

Gravações de voz

De acordo com a CBS News, que divulgou as gravações de voz da operação aeroportuária de Syracuse, um controlador aéreo deu o aval para que o voo 5511, da American Airlines, com 79 pessoas a bordo, se aproximasse da pista 28 para o pouso. Logo na sequência, o piloto de um voo da Delta Airlines diz estar pronto na 28 e pede liberação para decolar, recebendo sinal verde de outro agente do tráfego.

“Espera, quem está pronto para decolar na 28?”, intercede o piloto da American Airlines, antes de ouvir o comando para arremeter.

“Ganhe o céu. Dê a volta”, ordena um controlador.

O piloto da American Airlines conseguiu fazer a manobra e sair da trajetória do outro voo, que decolava. Dados do radar registram que os dois aviões chegaram a ficar a uma distância de 725 pés (220 metros) enquanto se cruzavam no ar.

Investigações

A Delta afirma colaborar com as investigações. A American Airlines ainda não se pronunciou.

“Um controlador de tráfego aéreo instruiu o PSA Airlines 5511 a arremeter no Aeroporto Internacional Syracuse Hancock para mantê-lo separado de uma aeronave que partia da mesma pista. O evento ocorreu por volta das 11h50, horário local, na segunda-feira, 8 de julho. A FAA está investigando”, diz a nota da agência de aviação americana.

As duas aeronaves eram do mesmo modelo, um Bombardier CRJ-700. O voo 5511 da PSA, subsidiária da American Airlines, estava prestes a aterrissar. O voo 5421 da Endeavor, subsidiária da Delta, foi autorizado a decolar. As informações são do jornal O Globo.

