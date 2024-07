Geral Lula critica denúncias de corrupção em estádios da Copa no Brasil dizendo: “Nunca se provou nada”

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

A declaração foi dada durante a cerimônia de reajuste do Bolsa-Atleta nessa quinta-feira (11). (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as denúncias de corrupção nas obras dos estádios da Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, e afirmou que as irregularidades nunca foram comprovadas. A declaração aconteceu durante a cerimônia de reajuste do Bolsa Atleta nessa quinta-feira (11).

As construções foram alvo de investigações do Ministério Público, do Judiciário e de tribunais de contas, que apontaram superfaturamento e corrupção.

“Eu lembro da quantidade de denúncias de corrupção na Copa do Mundo. Eu lembro da quantidade de denúncias de corrupção sem ninguém nunca provar. Nunca se provou que houve corrupção nos estádios brasileiros. Nunca se provou que houve corrupção em qualquer esporte olímpico do Brasil. Nunca. Mas era o que a gente ouvia todo santo dia”, declarou o presidente.

Ao contrário do que Lula falou nessa quinta, no caso do Maracanã, por exemplo, a Justiça Federal do Rio de Janeiro reconheceu que houve pagamento de propina a autoridades na reforma do estádio.

Executivos de empreiteiras que participaram da obra confirmaram, em depoimentos, os repasses para que houvesse direcionamento na licitação. Parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) também apontou superfaturamento de R$ 211 milhões nas obras.

O presidente ainda disse que a Copa em 2014 e as Olimpíadas do Rio em 2016 aconteceram em “momentos muito ruins da política brasileira” e citou que o “ódio” estava tomando conta da sociedade.

O primeiro evento ocorreu no primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, ano em que começou a Operação Lava-Jato. A investigação levantou suspeitas de corrupção em uma série de obras do governo da petista, envolvendo também estádios construídos para o campeonato.

Já 2016 foi marcado pelo impeachment de Dilma e o início da gestão Michel Temer.

“Acho que foi o momento mais consagrado para mim ter trazido as Olimpíadas porque trouxemos no mesmo ano as Olimpíadas e trouxemos a Copa do Mundo. Os dois aconteceram em um momento não muito bom da política brasileira. Os dois acontecimentos aconteceram em momentos muito ruins da política brasileira. O ódio estava tomando conta da sociedade brasileira, aquela raiva”, afirmou Lula.

Bolsa Atleta

Às vésperas do embarque das delegações para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, os 9.075 integrantes do Bolsa Atleta receberam nessa quinta um incentivo a mais para treinarem, competirem e seguirem buscando sonhos: em solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Lula assinou o decreto que reajusta o valor de repasse do programa em 10,86%. O evento contou com a presença de diversos atletas olímpicos e paralímpicos, além de dirigentes esportivos, do ministro do Esporte, André Fufuca, e da primeira-dama, Janja,

Os novos valores começam a ser pagos ainda neste mês, entre os dias 15 e 18. O reajuste é o primeiro em 14 anos. Com a medida, dos 277 convocados pelo Comitê Olímpico Brasileiro para representar o país na França, os 247 bolsistas do Governo Federal (89% do total) já embarcam com a garantia de valores reajustados.

“Quando resolvemos criar o Bolsa Atleta, era porque a cultura brasileira muitas vezes não levava em conta que, antes de as pessoas virarem famosas e terem patrocínio privado, muitas não tinham sequer um tênis para praticar esporte”, lembrou Lula, referindo-se à origem do programa, em 2004, em seu primeiro mandato à frente da Presidência.

“Eu sei o que significou o Bolsa Atleta. Quando a gente conhece a sociedade brasileira, sabe que para muita gente, R$ 3 mil, R$ 4 mil faz muita diferença. Pode ter gente que fala que R$ 3 mil não dá, R$ 2 mil não dá. Mas tem gente que precisa de R$ 1 mil. Tem gente que precisa até de menos, para falar: ‘Vou vencer na vida’. E foi assim que criamos o Bolsa Atleta”, completou o presidente. As informações são do jornal O Globo e do Palácio do Planalto.

2024-07-11