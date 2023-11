Saúde Esponja de cozinha pode acumular mais bactérias que uma privada

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

O mais recomendado é fazer a troca do utensílio pelo menos a cada 15 dias para evitar doenças. (Foto: Freepik)

Muitas pessoas resolvem trocar a esponja da cozinha apenas quando ela já está mais gasta, porém isso não é verdade. Esponjas, panos de prato e esfregões de cozinha conseguem abrigar uma grande variedade de bactérias. De acordo com um artigo da Universidade de Sonora, no México, a consistência porosa das esponjas permite que elas retenham água e funcionem como incubadoras de microrganismos.

Cientistas da Universidade de Giessen, na Alemanha, confirmaram que as esponjas contêm bactérias que podem causar doenças — e que a quantidade delas pode ser maior até do que as de um vaso sanitário. Além disso, afirmaram ter encontrado nelas cinco dos 10 grupos de bactérias mais comuns com potencial para causar infecções. Os microrganismos retidos pela esponja ainda são responsáveis pelo desagradável odor de “umidade”, e outros mais perigosos.

Frequência

A vida útil de uma esponja varia de acordo com o material de que ela é feita e com os hábitos de uso. A Universidade de Sonora sugere, com base em vários estudos, que o mais recomendado é trocá-la pelo menos a cada 15 dias para evitar infecções e doenças. Alguns sinais podem ajudar a identificar o momento em que é necessário realizar a troca:

*Se as fibras se separarem da esponja;

*Se ela perdeu a cor original;

*Se estiver deformada ou muito macia;

*Se surgirem bolinhas ou enrolamentos nas fibras;

*Se houver mau odor;

*Se estiver pegajosa ao toque;

*Se apresentar pontos pretos ou brancos nas fibras.

É importante levar em consideração que os microrganismos presentes em uma esponja se proliferam desde o primeiro uso e atingem uma concentração preocupante após o primeiro mês. Portanto, é necessário substituí-la ao menos a cada 30 dias.

Vida útil

Veja como prolongar a vida útil do utensílio:

*Antes de lavar os pratos, remova os restos de comida com um guardanapo;

*Depois de lavar, esprema a esponja para eliminar a maior quantidade de água e não a deixe submersa, mesmo em água com sabão, pois as bactérias se desenvolvem em locais úmidos. É melhor descartar a água usada para lavar;

*Se desejar lavar a esponja, use uma solução de água com um pouco de água sanitária (na proporção de 9 para 1) e mergulhe-a por pelo menos 30 segundos, depois deixe-a secar;

*Outra opção é colocar água sanitária e água fervente em um recipiente limpo, mergulhar a esponja e deixá-la descansar por 5 a 10 minutos. Em seguida, esprema e enxágue com água fria;

*Um método alternativo é deixar a esponja de molho durante a noite em vinagre e secá-la ao sol no dia seguinte;

*Outra alternativa é ferver as esponjas e panos uma vez por semana, isso eliminará 60% das bactérias;

*Uma recomendação adicional é optar por esponjas de fibras naturais (feitas a partir de plantas que são biodegradáveis).

