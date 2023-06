Esporte Esporte e Negócios é pauta de evento na capital gaúcha

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

O evento irá marcar o lançamento no Brasil da primeira unidade da franquia espanhola de gestão de eventos esportivos Sportmadness Foto: Divulgação O evento irá marcar o lançamento no Brasil da primeira unidade da franquia espanhola de gestão de eventos esportivos Sportmadness. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Porto Alegre recebe na quarta-feira (21) o evento Oportunidades de Negócios no Esporte que irá marcar o lançamento no Brasil da primeira unidade da franquia espanhola de gestão de eventos esportivos Sportmadness.

A Diretora de Conteúdo da Rede Pampa de Comunicação, Marjana Vargas, será uma das palestrantes do encontro. Marjana, que também é Diretora da Rádio Grenal, a única emissora do Brasil com transmissões totalmente ao vivo, feitas nas 24 horas do dia e levando ao ar somente temas do futebol ligados ao clubes gaúchos Grêmio e Internacional, explica ser de extrema importância a atuação dos veículos de comunicação mesmo em esportes de massa como o futebol. Ela conversará com o público presente sobre o tema “A Relação Mídia x Esporte”.

“O mercado futebolístico é tão grande que criamos há 11 anos a única emissora [Rádio Grenal] que se tem notícia a falar 24h ao vivo de futebol e dupla Grenal. E a rádio se consolidou entre as principais audiências. A Rádio Grenal é um exemplo de como os anunciantes podem ver suas marcas lembradas por meio da associação direta com os temas ligados ao futebol”, salientou Marjana Vargas.

Segundo o anfitrião do evento, Daniel Busatto, “será uma excelente oportunidade de aproximar o setor corporativo com o esporte, pois ao mesmo tempo que pode ser ferramenta de transformação social, também impulsiona negócios e tem um papel muito importante na economia”.

Será apresentado para os convidados, entre empresários, autoridades e dirigentes esportivos temas como a Gestão de Políticas Públicas no Esporte de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, Cases com atleta e paratleta, Licenciamento de Marcas Esportivas, Relação da Mídia com Esporte e outras possibilidades de geração e incremento de resultados.

Sobre a Sportmadness

A Sportmadness é uma franquia espanhola de organização e promoção de eventos esportivos. Porto Alegre foi a cidade escolhida pelo empresário Daniel Busatto para receber a primeira unidade no Brasil. Criada em 2012 e desde 2017 no modelo franquia, já tem mais de 50 unidades distribuídas em 18 países.

Créditos:

Apoio: Secretaria de Esporte Lazer e Juventude de Porto Alegre e Rede Pampa de Comunicação

Realização: Sportmadness Porto Alegre

Produção: 100% Esporte

Mais Informações: (51) 9 9918 8890

