Rio Grande do Sul Ceasa doará 7,5 toneladas de alimentos para desabrigados e desalojados no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Rio Grande do Sul registra 14 mortes após temporais Foto: Divulgação/Ceasa/RS Rio Grande do Sul registra 14 mortes após temporais. (Foto: Divulgação/Ceasa/RS) Foto: Divulgação/Ceasa/RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Famílias gaúchas atingidas pelo ciclone extratropical na semana passada receberão alimentos doados por atacadistas e produtores das Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS).

Empresários e agricultores doaram 7,5 toneladas de frutas, legumes e verduras ao banco de alimentos da central nesta segunda-feira (19).

Desde as primeiras horas da manhã, chegaram caixas com chuchu, vagem, pimentão, abobrinha, abacate, banana, mamão, berinjela, couve-flor, cenoura, bergamota, beterraba e folhosas, como alface e rúcula. Os alimentos serão levados para a Defesa Civil do Estado, para que ela possa fazer a distribuição.

Conforme o titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), Ronaldo Santini, é muito importante a mobilização de todos neste momento tão delicado.

“A Secretaria de Desenvolvimento Rural está mobilizada, junto à Ceasa e à Emater, na elaboração de ações emergenciais para atender à população atingida pelo ciclone. Além disso, estamos realizando uma força tarefa para agilizar os processos da Consulta Popular e do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper)”, afirmou.

O presidente da Ceasa/RS, Carlos de Souza, agradeceu a corrente de solidariedade.

“A Ceasa agradece, mais uma vez, os permissionários por este exemplo de consciência social em um momento de extrema gravidade para parte da população gaúcha. A todos, nosso muito obrigado”.

O Rio Grande do Sul registra 14 mortes após temporais. De acordo com a Defesa Civil, três mortes foram registradas em Maquiné, duas em São Leopoldo, uma em Esteio, uma em Novo Hamburgo, uma em Gravataí, quatro em Caraá, uma em Bom Princípio e uma em São Sebastião do Caí. Uma pessoa está desaparecida em Caraá, no Litoral Norte. O município de 8 mil habitantes é um dos mais afetados no Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ceasa-doara-75-toneladas-de-alimentos-para-desabrigados-e-desalojados-no-rio-grande-do-sul/

Ceasa doará 7,5 toneladas de alimentos para desabrigados e desalojados no Rio Grande do Sul

2023-06-19