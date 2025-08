Rio Grande do Sul Esporte, sustentabiliddade e cidadania: evento em Canoas reúne 250 jovens aprendizes

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Atividades foram realizadas no Parque Capão do Corvo, no bairro Marechal Rondon. (Foto: Vinicius Medeiros/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cidade de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) recebeu na sexta-feira (1º) o evento esportivo “Eco Atleta”. Com foco em valores como sustentabilidade e cidadania, a iniciativa teve a participação de 250 jovens aprendizes do programa estadual “Partiu Futuro Reconstrução”. A iniciativa foi da prefeitura em parceria com a Demà Aprendiz – tecnologia social da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi).

Realizadas no Parque Capão do Corvo, no bairro Marechal Rondon, as atividades abrangeram partidas de vôlei, futsal, skate e kickingball, além de oficinas com materiais recicláveis, trilhas ecológicas com coleta de resíduos, visita ao Mini Zoo e ações inclusivas para pessoas com deficiência visual.

Para participar das modalidades, os estudantes arrecadaram 113 quilos de itens recicláveis, tais como papel, plástico, vidro e metal. O valor resultante da venda do material será revertido para uma instituição social engajada à reconstrução do município desde as enchentes do ano passado.

Durante a cerimônia de abertura, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luciano de Oliveira, destacou a mobilização em prol de causas coletivas: “Agradeço por ver 250 jovens unidos pensando no futuro e cuidando do meio ambiente por meio do esporte. Essa é a corrente do bem na prática. Fazer é diferente, e oportunidade é sempre o nosso foco”.

A coordenadora pedagógica da Demà Aprendiz no Rio Grande do Sul, Priscila Brasil Sigales, também se manifestou: “Por meio desse projeto de conscientização ambiental desenvolvido em sala de aula, os jovens buscam deixar para o canoense a sensibilização de que cada um pode contribuir para um modo de vida mais sustentável. O Eco Atleta reforça o papel da juventude como agente de transformação social”.

O evento começou a ser organizado em abril, conforme relata a jovem aprendiz Dâmarys Mariano, 20 anos: “Planejamos tudo com foco na consciência ambiental e na sustentabilidade por meio do esporte”.

Também participante, Kauã Jesus, de 16 anos, refletiu sobre o impacto coletivo da atividade: “Nos unimos para pensar na melhor forma de executar o projeto, no futuro da cidade e na reconstrução de Canoas. O esporte nos dá essa força”.

Partiu Futuro Reconstrução

Destinado a adolescentes e jovens na faixa de 14 a 22 anos e em situação de vulnerabilidade social (especialmente os atingidos pelas enchentes e inscritos no Cadastro Único), o programa “Partiu Futuro Reconstrução” é uma iniciativa do governo gaúcho. Por meio da Demà Aprendiz, os participantes recebem capacitação teórica e prática para inserção no mercado de trabalho, atuando como aprendizes em órgãos públicos estaduais e municipais.

Os participantes recebem uma bolsa-auxílio de R$ 828 para uma jornada de 20 horas semanais, além de vale-alimentação de R$ 550 e benefícios garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Contam, ainda, com acompanhamento psicológico, orientação jurídica, reforço escolar, serviço de telemedicina e seguro.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/esporte-sustentabiliddade-e-cidadania-evento-em-canoas-reune-250-jovens-aprendizes/

Esporte, sustentabiliddade e cidadania: evento em Canoas reúne 250 jovens aprendizes

2025-08-02