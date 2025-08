Rio Grande do Sul Municípios gaúchos registram queda de granizo e destelhamentos; Defesa Civil alerta para temporais até domingo em todo o Estado

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Estragos foram reportados nas cidades de Bagé (foto), Rio Grande, Santana do Livramento e São José do Norte. Foto: Defesa Civil de Bagé/Divulgação Estragos foram reportados nas cidades de Bagé (foto), Rio Grande, Santana do Livramento e São José do Norte. (Foto: Defesa Civil de Bagé/Divulgação) Foto: Defesa Civil de Bagé/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Municípios da Zona Sul do Estado registraram granizo, destelhamentos e temporais acompanhados de fortes rajadas de vento neste sábado (2). Estragos foram reportados nas cidades de Bagé, Rio Grande, Santana do Livramento e São José do Norte.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta no final da tarde deste sábado para as regiões de Alegrete, Itaqui, Rosário do Sul, São Borja e São Gabriel. Conforme o órgão, ventos intensos que podem atingir 100 km/h ocorrerão até a madrugada deste domingo (3).

Segundo a previsão do tempo, é esperada chuva pontualmente forte, raios, queda de granizo e rajadas de vento em diversas regiões do Estado com intensidade nas regiões Oeste e Central.

A Defesa Civil está mobilizada, prioritariamente, nas regiões das Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil de Santa Maria (3) e Uruguaiana (6), com Gabinetes Integrados nestes municípios. De acordo com os prognósticos, os acumulados variam entre 10 e 40 mm neste sábado, podendo chegar aos 60 mm/dia na região Central, parte do Sul e Costa Doce. Já no Nordeste e Extremo Sul do Estado, não são esperados volumes significativos de chuva.

Para o domingo, o avanço da frente fria mantém o tempo instável em boa parte do Estado, provocando chuva moderada a forte, acompanhada de raios e temporais com queda de granizo e rajadas de vento entre 50 e 80 km/h, podendo atingir os 90 km/h, associadas aos temporais.

Os acumulados variam entre 10 e 30 mm/dia na Costa Doce, Região Metropolitana de Porto Alegre, Litoral Médio e Norte, Serra, Nordeste e Norte. No Centro e parte dos Vales, os acumulados variam entre 30 e 50 mm/dia, podendo alcançar pontualmente os 100 mm/dia nas Missões e Noroeste.

A tendência é que, na segunda-feira (4), ainda ocorram chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhada de raios em áreas do Noroeste, Norte, Nordeste, Serra e Litoral Norte. Os acumulados variam entre 10 e 30 mm/dia, podendo alcançar pontualmente 50 mm/dia no Norte e Nordeste. Nas demais regiões do Estado, o tempo fica estável.

Em caso de emergência, ligue:

– Brigada Militar – 190

– Corpo de Bombeiros Militar – 193

Previsão hidrológica

A condição hidrológica atual é de níveis em limiares de normalidade em praticamente todo o estado, com estações pontuais em alerta e atenção para inundação, porém as tendências variam entre estabilidade ou declínio, devido aos últimos dias sem chuvas no estado.

Em função da previsão de chuvas, pontualmente intensas e com acumulados moderados no estado durante o final de semana é indicada a condição de ATENÇÃO para todas as cidades, com risco de ocorrência de elevações em arroios e pequenos rios, enxurradas e alagamentos em virtude da intensidade das chuvas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/municipios-gauchos-registram-queda-de-granizo-e-destelhamentos-defesa-civil-alerta-para-temporais-ate-domingo-em-todo-o-estado/

Municípios gaúchos registram queda de granizo e destelhamentos; Defesa Civil alerta para temporais até domingo em todo o Estado

2025-08-02