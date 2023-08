Geral Esposa de homem atingido por aparelho em academia fala em “batalha” para o marido voltar a andar

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, foi atingido por um aparelho de musculação e tem menos de 1% de chance de voltar a andar. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A mulher do motorista de aplicativo, que sofreu uma lesão em academia, disse que o marido está consciente e, apesar de triste, ele vai continuar na batalha da sua recuperação com o apoio dos filhos. Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, foi atingido por um aparelho de musculação, no município cearense de Juazeiro do Norte, na última sexta-feira. Ele passou por uma cirurgia e tem menos de 1% de chance de voltar a andar.

“Meu marido acordou com muita dor, está consciente de tudo o que aconteceu, dentro das expectativas está bem, porém, triste com a possibilidade de não voltar a andar. Nossos filhos estiveram aqui pela manhã, isso que faz ele continuar na batalha”, disse Maria Socorro Pereira Inácio ao portal de notícias UOL, no último domingo.

Lesão na coluna

– Qual foi a lesão de homem atingido por aparelho em academia? Regilânio sofreu o mais grave tipo de lesão na coluna vertebral: uma listese. Trata-se de um deslocamento das vértebras, o que provoca fortes dores e compromete a medula espinhal, podendo resultar na perda de movimentos.

O peso do aparelho, que estava com carga de 150 kg, caiu sobre as costas de Regilânio. O resultado foi uma lesão entre as vértebras T12 (fim da parte torácica) e L1 (início da parte lombar). A vértebra inferior (L1) se deslocou para trás em relação à vértebra superior (T12).

Estado de saúde

– Qual é o estado de saúde de homem atingido por aparelho em academia? Em entrevista ao jornal Extra, Maria das Dores da Silva Inácio, irmã de Regilânio, deu mais detalhes de como o paciente recebeu a notícia sobre sua possibilidade de voltar a caminhar normalmente.

“Ele já sabe qual é a chance dele. Os médicos contaram antes da cirurgia, quando tivemos que assinar um termo, eles tiveram que contar a chance de andar. Aí você imagina: se a gente ficou arrasado, imagina ele, um rapaz que trabalha, tem a vida ativa, vai para a academia, é motorista. É muito difícil esse momento”, disse Maria das Dores, que acrescentou o quadro clínico:

“Ele está estável, o quadro não é fácil, por conta da lesão, que é muito grave. Está sentindo muitas dores. Ele passou a noite bem, por conta da anestesia da cirurgia, mas hoje [domingo] reclamou de dores. O médico disse que é normal, pois passou por uma cirurgia difícil, demorada, perdeu muito sangue”, explicou Maria das Dores. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/esposa-de-homem-atingido-por-aparelho-em-academia-fala-em-batalha-para-o-marido-voltar-a-andar/

Esposa de homem atingido por aparelho em academia fala em “batalha” para o marido voltar a andar

2023-08-08