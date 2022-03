Porto Alegre Esquadrilha da Fumaça encanta público em apresentação nos 250 anos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

Público lotou a Orla para assistir à apresentação. Foto: Cesar Lopes/PMPA Público lotou a Orla para assistir à apresentação. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O dia de sol e céu aberto estava convidativo para uma das principais atrações dos 250 anos de Porto Alegre: a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O show dos pilotos foi realizado na Orla do Guaíba, próximo da Usina do Gasômetro, com início às 16h30 desta terça-feira (29).

A apresentação das aeronaves teve duração de 40 minutos, encantou o público, que lotou o Orla, e começou com uma homenagem ao aniversário da Capital, quando os pilotos escreveram no ar “POA 250 anos”. Após efetuarem diversas manobras, encerraram o show com o desenho de um coração.

O Esquadrão de Demonstração Aérea, popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça e integrante da Força Aérea Brasileira (FAB), retoma suas demonstrações no ano em que comemora 70 anos de história, após um breve período sem agenda pública por conta das restrições geradas pela pandemia. O grupo é formado por 13 pilotos e sete aeronaves.

Um deles é o tenente Fontoura, natural de Porto Alegre. “É a primeira vez que participo com a Esquadrilha na minha cidade. É uma emoção diferente. Foi uma grande logística e um planejamento de duas semanas. Para dar tudo certo tem que ser assim”, disse.

