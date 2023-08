Esporte Esquema de trânsito e transporte para jogo entre Grêmio e Fluminense neste domingo

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2023

A abertura dos portões está marcada para as 14h. Foto: César Lopes/PMPA A abertura dos portões está marcada para as 14h. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o esquema especial para a disputa entre Grêmio e Fluminense, pelo Brasileirão, que ocorre neste domingo (13), às 16h, na Arena. Para o transporte dos torcedores até o estádio, duas linhas especiais de ônibus começam a circular a partir das 13h10min. A abertura dos portões está marcada para as 14h.

F04 Futebol Arena

Seis veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 14h. Após a partida, oito veículos partirão do terminal na avenida Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no Largo Glênio Peres.

T2.3

Quatro veículos sairão da rua Peri Machado, no Shopping Praia de Belas, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 13h10. Após a partida, oito veículos articulados terão embarque no terminal da avenida Padre Leopoldo Brentano, em direção à rua Peri Machado.

Lotação

Após o jogo, oito veículos da linha 60.4 em direção ao Centro estarão à disposição dos torcedores, posicionados na avenida Padre Leopoldo Brentano, junto ao viaduto da BR 448.

Outra opção de transporte é o Trensurb. Os torcedores que utilizarem a linha de trem urbano deverão desembarcar na estação Anchieta, cerca de 1,5 quilômetro da Arena (aproximadamente dez minutos de caminhada até o estádio).

Trânsito

Quem optar por ir de carro ao estádio precisa ficar atento aos bloqueios, quatro horas antes do jogo, de acordo com monitoramento local, na chegada à Arena pela alça de acesso à BR-448 (Rodovia do Parque) e na avenida Padre Leopoldo Brentano, também fechada para o trânsito de veículos.

Após o jogo, quem estacionar no E1, com saída pelos portões 3, 4 e 5, e no E2, será direcionado obrigatoriamente para a BR-448, sentido Porto Alegre-Canoas. Quem estacionar no E1, com saída pelos portões 1 e 2, será direcionado para a avenida Voluntários da Pátria.

