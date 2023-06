Tecnologia Essa atualização do WhatsApp vai agradar quem tem preguiça de escrever mensagem

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











WhatsApp testa recurso de mensagem de vídeo na versão beta do aplicativo. Foto: Reprodução/WBI WhatsApp testa recurso de mensagem de vídeo na versão beta do aplicativo. (Foto: Reprodução/WBI) Foto: Reprodução/WBI

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp está testando um novo recurso chamado “mensagens de vídeo” que permite o envio de vídeos curtos de até 60 segundos no aplicativo de conversas. Por enquanto, a funcionalidade só está disponível alguns testadores beta na versão 23.12.0.71 para iPhone (iOS) e 2.23.13.4 no Android. Com o recurso, será possível enviar vídeo de forma parecida com o que acontece com os áudios, em que os usuários só precisam segurar o botão por poucos segundos para gravar.

A ideia é agilizar a comunicação entre contatos, sendo uma alternativa para quem não quer enviar áudios ou escrever algum texto na plataforma.

As mensagens de vídeo podem ser gravadas apenas em tempo real, o que ajuda a garantir mais autenticidade para o conteúdo. A ferramenta também dá maior sensação de imediatismo para a conversa, sem a necessidade de procurar por um arquivo no celular e só depois enviar para um contato. As mensagens de vídeo também são criptografadas de ponta a ponta e apenas as pessoas que participam da conversa podem acessá-las.

Vale destacar que, a princípio, esse tipo de vídeo não pode ser encaminhado diretamente pelo WhatsApp. Apesar disso, existe a possibilidade de salvá-lo gravando a tela do celular, já que não é enviado usando o modo de visualização única.

Como enviar

Para testar o recurso de mensagem de vídeo, basta fazer a atualização do aplicativo Beta. Em seguida, o usuário pode apertar o botão do microfone na barra de conversa. O ícone deve se transformar em uma câmera. A partir daí, é só gravar o vídeo e depois enviar. Quem receber esse tipo de mensagem vai precisar ampliá-la tocando uma vez no vídeo para ouvir o áudio.

Editar mensagens

Com as atualizações mais recentes do WhatsApp, usuários podem agora editar as mensagens de textos que foram enviadas nos últimos 15 minutos. O tempo é bem menor comparado que a opção de apagar mensagem fica disponível por até 48h.

A partir de agora, é possível corrigir palavras incorretas ou até alterar totalmente o contexto da mensagem dentro desses minutos iniciais. Para o leitor, será exibido o aviso “mensagem editada”, de forma que o destinatário esteja ciente de que o texto passou por alterações.

Nem todos os usuários receberam essa atualização e segundo os desenvolvedores, a opção será liberada aos poucos. Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone e confira se o WhatsApp está em sua última versão. Caso contrário, atualize imediatamente. Se mesmo após atualizado, o recurso não estiver disponível, será necessário aguardar as próximas liberações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/essa-atualizacao-do-whatsapp-vai-agradar-quem-tem-preguica-de-escrever-mensagem/

Essa atualização do WhatsApp vai agradar quem tem preguiça de escrever mensagem

2023-06-22