Por Flavio Pereira | 11 de dezembro de 2021

Jair Bolsonaro aponta evidências de que algumas pesquisas são falsas. (Foto: Reprodução)

Está muito fácil identificar uma pesquisa falsa, comprada por patrocinadores endinheirados. Um exemplo: o ex-presidiário Lula não consegue entrar num supermercado, restaurante, ou sair às ruas, tal a rejeição popular, consequência do bilionário esquema de corrupção que ele comandou no país. Uma pesquisa que aponte o ex-presidiário Lula como favorito para vencer uma eleição seria, portanto, verdadeira? É por esta razão que o presidente Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal) afirmou que as pesquisas eleitorais no Brasil são fraudes:

“Está cada vez mais na cara que as pesquisas são fraudadas. E, dependendo de quem vier no meu lugar, pode ser o fim do Brasil.”

Compostura e discrição no STF?

Discrição e compostura, evitar comentários sobre temas que poderão ser julgados futuramente são alguns dos atributos que se espera de um magistrado, em especial no Supremo Tribunal Federal, o topo da magistratura brasileira. A revista Veja revela esta semana que o ministro Gilmar Mendes, do STF, tem dito a interlocutores que está se preparando para partir para cima do ex-juiz da Operação Lava Jato. “Vou bater nele no momento oportuno”, diz Gilmar, sobre Moro.

O STF de outros tempos

Não por outra razão, o ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, cotado para futura vaga no STF, ao ser homenageado com um jantar oferecido pela revista Voto, tendo à frente a jornalista Karim Miskulin, fez um pronunciamento no qual prestou uma homenagem ao seu avô, o ministro Carlos Thompson Flores, que atuou por 52 anos na magistratura e presidiu o STF (1977 e 1979). O desembargador recordou a atuação do avô “na presidência do Supremo Tribunal Federal em outros tempos”.

Mônica Leal na galeria de ex-presidentes da Câmara

A fotografia da vereadora Mônica Leal (PP) passará a compor a galeria dos ex-presidentes da Câmara Municipal de Porto Alegre. Na próxima segunda-feira (13), a Câmara promove a cerimônia de descerramento do quadro, no saguão do plenário Otávio Rocha. Mônica Leal foi a quarta mulher a presidir a Câmara de Porto Alegre em quase 250 anos de história, mas a primeira do seu partido (Progressistas).

