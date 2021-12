Flávio Pereira PT e oposição podem receber um inesperado presente da base de apoio ao governo gaúcho

Por Flavio Pereira | 13 de dezembro de 2021

Gabriel Souza (MDB) e Valdeci Oliveira (PT): transição no comando da Assembleia gaúcha em janeiro. (Foto: Joel Vargas/AL-RS)

A possibilidade de a base do governo estadual na Assembleia Legislativa gaúcha empurrar para o próximo ano a votação em plenário do processo de cassação do deputado Ruy Irigaray (PSL) – já aprovada na Comissão de Ética por 12 a 0 – poderá dar ao PT e à oposição, um trunfo político inesperado para utilizar no ano eleitoral.

Presidente que assume o comando do legislativo gaúcho em 2022, o deputado Valdeci Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, tem uma trajetória política inatacável como vereador, prefeito de Santa Maria e deputado federal, que o descola dos malfeitos do seu partido.

Caso o processo seja empurrado com a barriga pela maioria controlada pelo governo e fique para a sua gestão, Valdeci Oliveira, o PT e a oposição terão um prato político cheio, assumindo em grande estilo o protagonismo do processo de cassação de Irigaray, e reivindicando para si a narrativa verdadeira da moralidade, para usar durante a campanha eleitoral.

O Rio Grande do Sul seria um dos poucos Estados onde o PT poderá, na campanha eleitoral, bater no peito e afirmar que defende e põe em prática a ética e a moralidade.

Gabriel Souza poderá ser a novidade do MDB

O nome do atual presidente da Assembleia, deputado Gabriel Souza, cresce silenciosamente entre caciques e lideranças do Interior, e poderá ser a novidade do MDB como alternativa de renovação na disputa ao governo do Estado em 2022.

Oriundo da Juventude do partido, Gabriel não admite publicamente, mas dá sinais de que, se for escalado, não recusará o desafio. Sua performance vai depender, naturalmente, da imagem recente que deixará ao encerrar sua gestão no comando do Legislativo gaúcho.

Reajuste dos professores: 32% para ativos e 6,15% para aposentados?

O reajuste proposto pelo governo gaúcho para os professores prevê que o subsídio de entrada na carreira para o regime de 40 horas em licenciatura plena passará de R$ 3.030 para R$ 4.000, o que representa um aumento de 32% que será aplicado também às demais faixas da carreira do magistério.

Isso não significa que todos os professores terão aumento efetivo de 32%, pois com o novo plano de carreira aprovado em 2020, o salário da categoria foi transformado em subsídio e vantagens concedidas ao longo do tempo, sobre as quais o reajuste não incidirá.

Porém, o que inquieta os deputados na proposta do governo, e pode dificultar sua aprovação, é que o reajuste médio para os professores que estão ativos em sala de aula, que seriam cerca de 60 mil, será de 22,5%. Enquanto que, para os 30 mil aposentados, o aumento médio será de 6,15%, uma vez que estes profissionais teriam uma parte maior do salário composta pela parcela autônoma.

Consórcio de mídia ignora golpe da pesquisa falsa

É importante requentar esta informação, para que tenhamos a dimensão do envolvimento de grandes mídias em um grande esquema de idiotização da opinião pública, mediante o acobertamento da verdade.

Ninguém do fajuto consórcio investigativo da mídia que divulgou com destaque o fato percebeu um detalhe decisivo na pesquisa divulgada pela consultoria Ponteio Política, mostrando o ex-presidiário Lula na liderança na disputa presidencial de 2022, com 37%, contra 24% de Jair Bolsonaro, mais o ex-juiz Sérgio Moro e Ciro Gomes como terceiro e quarto colocados, respectivamente com 11% e 8%.

A pesquisa foi realizada em 19 de novembro. A empresa Ponteio Consultoria Política e Pesquisa (CNPJ 44.249.295/0001-00) foi registrada três dias antes, em 16 de novembro na Junta Comercial de Brasília, com capital social de R$ 7 mil integralizado por cinco sócios: Cristian Andrei, Adriano Wilson Ceolin, Rafael Nunes Magalhaes, Ricardo Luiz Mendes Ribeiro e Jairo Tadeu Pires Pimentel Junior.

Celso Bernardi, Deputado Emérito

O atual presidente do Progressistas no Estado, Celso Bernardi, receberá nesta quarta-feira (15), às 14h, em Sessão Solene, a Medalha de Deputado Emérito. Será no plenário 20 de Setembro da Assembleia Legislativa. Celso Bernardi é professor e advogado. Filiado ao PDS e seus partidos sucessores desde 1980, foi deputado estadual entre 1987 e 1991 e deputado federal entre 1991 e 1995.

