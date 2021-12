Colunistas Após notícia de apoio de Luiza Trajano a Lula, ações da Magalu na Bolsa não param de cair.

Por Flavio Pereira | 14 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A empresária Luiza Trajano nega posição de vice na chapa com o ex-presidente Lula.(Foto: Divulgação/Fórum Econômico Mundial)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Hábil no mundo dos negócios, a empresária Luiza Trajano parece não ter a mesma desenvoltura na política, ao num primeiro momento estimular a vinculação do seu nome como eventual candidata a vice do ex-presidiário Lula.

Antes de ter sua imagem ligada ao mega-ladrão Lula, Luiza Trajano conseguiu que os papéis da Magazine Luiza, um dos maiores players do varejo eletrônico, valorizassem 109,8% entre janeiro e dezembro de 2020, passando de R$ 12,05 para R$ 24,95 na Bolsa de Valores de São Paulo,a B3.

Contudo, este ano, logo após ter seu nome ligado a uma chapa para a disputa presidencial de 2022 ao lado do ex-presidiário, esse cenário se inverteu. Quem tem ações do Magazine Luiza na carteira, chamado na Bolsa de MGLU3, viu os ativos derreterem ao longo dos últimos 11 meses. No acumulado, a desvalorização neste exercício está em cerca de 69%, uma perda estimada em R$ 30 bilhões. Mesmo após o recuo da empresária e os desmentidos, ontem, 13 de dezembro, a queda persistia: o pregão da Bolsa de Valores ainda apontava no encerramento do dia, as ações do Magazine Luiza na terceira posição entre as maiores baixas, cotadas a R$ 6,05.

O comentário de Jair Bolsonaro

De bate-pronto, o presidente Jair Bolsonaro fez este comentário, sem mencionar a empresária Luiza Trajano:

“Você não vê empresário socialista. Tem só uma mulher que é socialista, que perdeu 30 bilhões quando anunciou aí amor pelo nove dedos.”

Prefeitos da Granpal são contra pedágio na BR-118

A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre é contra a implantação de praças de pedágio na BR-118. A posição foi levada ontem pelo representante da associação, o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, ao seminário Análise das Concessões de Rodovias do RS. Pascoal, que representou no evento o presidente da Granpal e prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, disse que a sua implementação, próxima a municípios com baixo PIB per capita, pode agravar a desigualdade regional e social já existentes na região. O deputado estadual Tiago Simon, que coordenou os trabalhos, disse ter a impressão “de que estamos incorrendo em um modelo extremamente agravado de proliferação de pedágios no Estado”. E acrescentou: “A modelagem de parcerias com investimentos privados só tem uma coisa pior do que o custo de não fazer: fazer mal feito”.

Prestação de contas do vereador Ramiro Rosário

O vereador Ramiro Rosário (PSDB), de Porto Alegre, inova na prestação de contas. Nesta terça-feira, fará um talk show no Fuga Bar (Rua Alvaro Chaves, 91) comandado pelo jornalista Cleber Benvegnu. Ramiro vai mostrar alguns destaques do seu mandato: o pacote contra a corrupção,e o programa de quitação legal,que têm impacto real na vida da cidade, dentre outros.

Melo aposta na extensão da Severo Dulius

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo aposta na conclusão das obras de ampliação da avenida Severo Dullius, na Zona Norte, para criar uma alternativa de aliviar o transito da zona norte, ao ligar a região do aeroporto Internacional, com a avenida Sertório. Com 2 quilômetros de extensão, a intervenção conta com investimento de R$ 77,9 milhões e tem prazo de conclusão para abril de 2022.

Sai o secretário Kiko

O secretário municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Porto Alegre, Antônio Carlos Pereira, o Kiko, está deixando o comando da pasta. O anúncio será feito hoje pelo prefeito Sebastião Melo. Kiko antecipou sua saída, para comandar a seleção brasileira de judô até os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Reginaldo Pujol na galeria dos ex-presidentes da Câmara

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre promove quarta-feira, dia 15, a solenidade de descerramento da foto do vereador Reginaldo Pujol, na galeria dos ex-presidentes do Legislativo. Será no saguão do plenário Otávio Rocha, às 13h30min.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas