Por Marcele Guarenti | 14 de dezembro de 2021

O conceito de inovação é bastante variado. (Foto: Reprodução)

A palavra “inovação” tem origem no latim “innovatio”, a qual significa “renovação”, ou seja, o ato de alterar para melhor. O conceito de inovação é bastante variado, pois, além de existirem categorias de inovação, também é preciso entender e levar em consideração a sua aplicação.

Ao longo da história, os momentos de crise são vistos como os mais oportunos para o investimento em inovação, através de processos que propiciem a aplicação da criatividade para a geração de valor e, com isso, as empresas tenham a capacidade de superar não apenas os seus desafios tecnológicos e sustentáveis mas, também, o de gerar novos modelos de negócios.

Atualmente, estamos vivendo a era das transformações de produtos e serviços, cada vez de forma acelerada e, com a inovação alinhada ao empreendedorismo, novas estratégias de desenvolvimento e crescimento das organizações podem surgir. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), em métodos de inovação (como a experimentação através da utilização de protótipos) e a inserção de soluções inovadoras no mercado podem ser fatores determinantes para garantir a competitividade empresarial.

A implementação da cultura da inovação nas empresas é importante e está relacionada com a estimulação de novas formas de pensar, com a criação de novas soluções, com a identificação de oportunidades que o mercado oferece e com a possibilidade de investir em ações de inovação aberta.

“Inovação é a exploração com sucesso de novas ideias.”

Nick Balding

Marcele Guarenti – Federasul – Divisão Jovem – Fundadora da Connection Engenharia e Consultoria Empresarial, Acadêmica de Engenharia de Controle e Automação, Acadêmica de Empreendedorismo e Juíza de Design do Robô em Torneios de Robótica.

