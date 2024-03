Saúde Esta quarta é o Dia Mundial da Saúde Bucal; entenda mais sobre a cárie, doença que afeta mais de 40% da população brasileira

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Esse problema é especialmente grave entre os adolescentes de 12 a 15 anos, onde a prevalência atinge 57,4%. Foto: Divulgação Esse problema é especialmente grave entre os adolescentes de 12 a 15 anos, onde a prevalência atinge 57,4%. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste dia 20 de março, é celebrado o Dia Mundial de Saúde Bucal. Os resultados preliminares da última Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, conduzida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), lançam luz sobre um persistente desafio de saúde pública no Brasil: a cárie dentária.

De acordo com o levantamento, 41,5% da população brasileira apresentava cárie, com uma média de 2,2 dentes cariados por pessoa. Esse problema é especialmente grave entre os adolescentes de 12 a 15 anos, onde a prevalência atinge 57,4%.

Ao analisar as faixas etárias específicas, os resultados destacam a gravidade da situação em diferentes grupos. Entre as crianças de 12 anos, mais da metade (51,8%) relatou experiência de cárie, com 22,4% dos dentes apresentando cárie e 10,3% já perdidos devido à doença.

Esses números seguem alarmantes entre os adultos de 35 a 44 anos e idosos de 65 a 74 anos, indicando que a cárie permanece um problema ao longo da vida. Apesar desses números preocupantes, há uma nota positiva: uma redução de 26% na prevalência de cárie em comparação com a pesquisa SB Brasil 2010.

“Esses dados destacam a importância da educação em saúde bucal desde a infância. A cárie dentária é uma doença prevenível e controlável”, comenta o dentista João Piffer. Ele elucida as principais dúvidas sobre essa condição.

Sintomas, tratamento e prevenção

A condição pode se manifestar por meio de diversos sintomas. A dor de dente pode variar de aguda a constante, podendo ainda ser intermitente e se intensificar ao consumir alimentos ou bebidas doces, frias ou quentes. A sensibilidade dentária também é comum, podendo ocorrer ao toque, exposição a ar frio ou mesmo diante de mudanças bruscas de temperatura. Além disso, é possível observar o surgimento de manchas brancas, marrons ou pretas na superfície do dente, às vezes acompanhadas por furos visíveis. O mau hálito também pode ser um indício de cárie, uma vez que a condição contribui para esse problema. Outro sintoma característico é o inchaço e a dor na gengiva ao redor do dente afetado.

O tratamento varia conforme a gravidade da condição. Em estágios iniciais, a restauração é frequentemente adotada, sendo realizada com resina composta ou amálgama para reparar o dano causado. Caso a cárie tenha atingido camadas mais profundas do dente, pode ser necessária uma obturação, que envolve a remoção da parte afetada e sua substituição por um material restaurador. Em situações mais graves, como quando a estrutura do dente está comprometida, a colocação de uma coroa sobre o dente afetado pode ser indicada. Se a cárie penetrar até a polpa do dente, pode ser necessário realizar um canal radicular para remover o nervo e a polpa infectados, preservando assim a estrutura dentária. Em casos extremos, nos quais a cárie destruiu grande parte do dente, a extração pode ser a única opção viável.

As maneiras mais eficazes de prevenir a cárie é escovando os dentes pelo menos três vezes ao dia por dois minutos, usando uma escova macia e creme dental com flúor. Além disso, usar o fio dental diariamente para remover a placa bacteriana entre os dentes. Por fim, limitar o consumo de alimentos e bebidas açucaradas e fazer visitas regulares ao dentista para exames e limpezas profissionais e aplicar flúor tópico, como os enxaguantes bucais ou gel de flúor.

“É fundamental compreender que a saúde bucal vai além dos cuidados diários. Visitas periódicas ao cirurgião-dentista a cada seis meses são essenciais para uma avaliação profissional abrangente, detectando precocemente problemas bucais e prevenindo complicações futuras. Com uma boa higiene bucal e hábitos alimentares saudáveis, é possível prevenir problemas dentários e manter os dentes saudáveis ao longo da vida”, finaliza Piffer.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/esta-quarta-e-o-dia-mundial-da-saude-bucal-entenda-mais-sobre-a-carie-doenca-que-afeta-mais-de-40-da-populacao-brasileira/

Esta quarta é o Dia Mundial da Saúde Bucal; entenda mais sobre a cárie, doença que afeta mais de 40% da população brasileira

2024-03-19