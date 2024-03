Esporte Jogadores da Seleção Brasileira se apresentam para amistosos na Europa

A Seleção pentacampeã do mundo chega para os amistosos em um de seus piores momentos na história. Foto: Rafael Ribeiro/CBF A Seleção pentacampeã do mundo chega para os amistosos em um de seus piores momentos na história. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Os jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior para representar a Seleção Brasileira nos amistostos na Europa se apresentaram no hotel, localizado nos arredores de Londres, na Inglaterra A chegada dos atletas começou na noite do último domingo (17), com Lucas Paquetá, Douglas Luiz e Andreas Pereira que atuam no país. Já os demais foram chegando aos poucos durante a manhã da segunda-feira (18).

O comandante Dorival Júnior chegou no início da madrugada da segunda e pediu paciência e confiança aos torcedores brasileiros neste início de trabalho. No próximo sábado (23), o treinador de 61 anos vai estrear no comando da Seleção na partida contra a Inglaterra, em Wembley. Três dias depois, na terça (26), o Brasil enfrenta a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri.

“(O recado ao torcedor) é que tenha um pouco de paciência, que acredite, que confie. Nós nos preparamos muito para um momento como esse. Tenho certeza que coisas boas irão acontecer na frente. É natural que vamos passar por um processo até que encontremos um melhor caminho para chegar aos melhores resultados”, afirmou o técnico Dorival Júnior à CBF TV.

Quem também não escondeu a felicidade de poder representar a Seleção Brasileira mais uma vez foi o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid. O jogador contou que está “com a expectativa alta” para enfrentar os dois adversários e que eles precisam dos grandes jogos para se prepararem para a Copa América que será disputada nos meses de junho e julho.

“Feliz de estar aqui mais uma vez. A emoção é como se fosse a primeira e cada vez estamos mais preparados para o nosso objetivo, que é a Copa América. Para isso, precisamos nos preparar com grandes jogos. É sempre bom jogar contra os melhores. É onde podemos mostrar nossa força” disse Vinícius Júnior.

A Seleção pentacampeã do mundo chega para os amistosos em um de seus piores momentos na história. O time vem de três derrotas seguidas, o que não acontecia há mais de 20 anos, não vence a quatro jogos e está em sexto nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Lista dos convocados

Goleiros:

Bento – Athletico-PR

Léo Jardim – Vasco

Rafael – São Paulo

Laterais:

Danilo – Juventus (ITA)

Yan Couto – Girona (ESP)

Ayrton Lucas – Flamengo

Wendell – Porto (POR)

Zagueiros:

Beraldo – PSG (FRA)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Fabrício Bruno – Flamengo

Murilo – Palmeiras

Meio-campistas:

André – Fluminense

Andreas Pereira – Fulham (ING)

João Gomes – Wolverhampton (ING)

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá – West Ham (ING)

Pablo Maia – São Paulo

Atacantes:

Endrick – Palmeiras

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Pepê – Porto (POR)

Galeno – Porto (POR)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Richarlison – Tottenham (ING)

Savinho – Girona (ESP)

Vinicius Júnior – Real Madrid (ESP)

