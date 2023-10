O Grêmio voltou a trabalhar após três dias de folga. A polêmica envolvendo a ida do técnico Renato Portaluppi para o Rio de Janeiro logo após a derrota no Grenal, sem conceder entrevista coletiva, foi encerrada. Na quinta-feira (12), o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, fez uma reunião no CT Luiz Carvalho e encerrou o assunto.

Nessa quinta, na reapresentação do clube gaúcho, Renato apareceu ao lado de Guerra no gramado do CT. Antes da atividade, os dois tiveram uma reunião para “discutir” a respeito do ocorrido no domingo, no estádio Beira-Rio. O comandante gremista segue normalmente no comando da equipe.

“Está tudo certo, zero a zero e bola ao centro”, disse o presidente do clube.

O episódio é tratado como passado. Havia até expectativa de que Renato pudesse se manifestar, mas isso não deve acontecer.