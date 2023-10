Polícia Número de ocorrências atendidas pela Guarda Municipal no Parque da Redenção, em Porto Alegre, aumenta 125%

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O posto da corporação instalado no parque funciona 24 horas por dia Foto: SMSEG/PMPA O posto da corporação instalado no parque funciona 24 horas por dia. (Foto: SMSEG/PMPA) Foto: SMSEG/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de ocorrências atendidas pela Guarda Municipal na Redenção, em Porto Alegre, aumentou 125% desde a entrega do posto avançado da corporação no parque. A estrutura, em formato de contêiner, funciona 24 horas por dia e permite o monitoramento em tempo integral por meio do patrulhamento ostensivo e de videomonitoramento.

Ao todo, 12 chamados foram atendidos no local em julho – último mês antes do início das operações do posto no parque. Em agosto, foram 27 ocorrências, incluindo 11 abordagens decorrentes de atividades suspeitas, sete motivadas por roubos e duas prisões realizadas pelos agentes lotados na base do parque.

“Observamos, tanto no período de implantação do posto avançado quanto nos primeiros dias de funcionamento, que a população recebeu a presença da Guarda Municipal com entusiasmo. A Redenção é um espaço muito importante para a cidade e merece toda a atenção da corporação”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Alexandre Aragon.

Até o final deste ano, uma estrutura semelhante será instalada na Praça XV, no Centro Histórico, para reforçar o patrulhamento em uma das áreas mais movimentadas da cidade.

“A presença das guarnições em pontos estratégicos ajuda a aumentar a sensação de segurança, além de facilitar o deslocamento das viaturas, quando necessário. A chegada dos novos agentes, que estão em treinamento, vai acelerar ainda mais esse processo”, destacou o comandante-geral da Guarda Municipal de Porto Alegre, Marcelo Nascimento.

Atendimento à população

As pessoas podem buscar atendimento nas bases da Guarda Municipal ou solicitar assistência por telefone. O canal de denúncias 153, operado no Centro Integrado de Coordenação de Serviços de Porto Alegre, funciona 24 horas por dia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/numero-de-ocorrencias-atendidas-pela-guarda-municipal-no-parque-da-redencao-em-porto-alegre-aumenta-125/

Número de ocorrências atendidas pela Guarda Municipal no Parque da Redenção, em Porto Alegre, aumenta 125%

2023-10-13