Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

A Celic (Central de Licitações), vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, realiza nesta semana concorrências para as concessões de cinco estações rodoviárias do interior do RS à iniciativa privada.

Nesta segunda-feira (10), ocorrem dois certames para conhecer as propostas sobre os serviços de venda de passagens e embarque de passageiros nos municípios de Tenente Portela e Dom Pedrito. As licitações atendem a uma demanda do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem).

Nesta quarta-feira (12), será a vez de a Celic receber as propostas para a exploração da unidade de Cruz Alta. Os certames referentes às estações rodoviárias de Cacequi e de Nova Prata ocorrem, respectivamente, na quinta-feira (13) e na sexta-feira (14).

