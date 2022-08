Esporte Estádios, fuso horário… 5 coisas que você precisa saber sobre a Copa do Mundo no Catar

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

A Copa começa em novembro e será disputada no Catar Foto: Reprodução . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ano de Copa do Mundo é sempre especial. A expectativa em torno do maior torneio de seleções do planeta é enorme e justificável. Via de regra, são onde estão os melhores jogadores do mundo da bola, disputando jogos decisivos.

A Copa começa em novembro e será disputada no Catar. Estarão por lá seleções tradicionais e consideradas favoritas, como Argentina, França e Brasil, além de algumas possíveis surpresas, como Dinamarca e Bélgica. Os comandados de Tite, aliás, estreiam no torneio no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia.

A caminhada do Brasil rumo ao hexa tem ainda na fase de grupos os confrontos contra Suíça e Camarões. A partir do mata-mata, se conquistar a vaga, o Brasil pode enfrentar seleções como Alemanha, Inglaterra e a Argentina na grande final, o que seria histórico.

Mas, se a Copa do Mundo reserva grandes emoções dentro dos gramados, fora deles a competição também promete ser um marco na história do futebol mundial. A disputa no Catar promete ser uma atração à parte para os turistas e jornalistas. Abaixo, listamos 5 motivos que fazem do Catar uma Copa do Mundo sem qualquer parâmetro.

Primeira Copa do Mundo será realizada no Oriente Médio

Esta é apenas a segunda Copa do Mundo na Ásia, juntando-se ao evento de 2002 na Coréia do Sul e no Japão, e o primeiro no Oriente Médio. Entre os continentes, a Europa sediou o maior número de Copas do Mundo da história, com 11. A América do Sul recebeu cinco, a América do Norte sediou três e a África sediou uma.

Primeira Copa do Mundo de inverno no Hemisfério Norte

Pela primeira vez, haverá jogos da Copa do Mundo no Dia de Ação de Graças, data comemorativa marcante no calendário dos EUA. Esse é um exemplo de como o calendário foi modificado para que a competição fosse sediada no Oriente Médio. Devido ao calor do verão do Catar, o torneio foi transferido de seu lugar habitual no calendário para começar em novembro. Será a primeira Copa do Mundo que não acontece em maio, junho ou julho.

Copa do Mundo mais cara da história

O Catar está gastando mais de US$ 200 bilhões de dólares em infraestrutura, incluindo a construção de estádio para a Copa. Em comparação, a Copa do Mundo de 2018 custou à Rússia entre US$ 10 e US$ 15 bilhões, tornando o Catar a Copa do Mundo mais cara até hoje.

Todos os estádios da Copa no Catar ficam a uma hora de distância do outro

Os jogadores não precisarão viajar muito para ir de um local para outro durante a competição. Se no Brasil muitas seleções viajam de Porto Alegre à Bahia em, ou até mesmo Rio Grande do Norte, no Catar isso não vai acontecer. Todos os oito estádios da Copa estão a uma hora de distância de carro um do outro. Embora conveniente, vem do fato de que o Catar é menor do que todos os estados dos EUA, por exemplo, exceto Delaware e Rhode Island.

Última Copa do Mundo com 32 seleções

A Copa do Mundo vai se expandir em 2026. O evento, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México , é o primeiro da história da Copa do Mundo que contará com 48 seleções . Por sua vez, a competição de 2022 no Catar será a sétima e última Copa do Mundo com o formato de 32 equipes.

