Rio Grande do Sul Morre, aos 72 anos, Edir Oliveira, presidente estadual do PTB

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

Ele estava em casa e teve um infarto fulminante Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O presidente do PTB no Rio Grande do Sul, Edir Oliveira, faleceu nesta quinta-feira (04), em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, aos 72 anos. Ele estava em casa e teve um infarto fulminante. Oliveira deixa a esposa, Eunice Oliveira, os filhos Luciano, Leonardo, Leandro e Melissa Oliveira, e seis netos.

Oliveira foi deputado federal por três legislaturas, entre 2000 e 2011. Ele começou a carreira política como vereador de Gravataí, ainda pelo MDB, cargo que ocupou de 1973 a 1977. Depois, foi prefeito da cidade entre 1993 e 1997, já pelo partido no qual construiria carreira política.

No governo do RS foi secretário substituto do Interior e de Obras Públicas, entre 1987 e 1991. Depois, entre 1997 e 1998, como secretário da Região Metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, foi secretário estadual do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, de 2003 a 2006.

Confira a nota emitida pelo PTB/RS:

“É com profundo pesar que o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB-RS) comunica o falecimento do presidente da sigla estadual, Edir Oliveira, aos 72 anos de idade, na manhã desta quinta-feira (04/08), vítima de um infarto fulminante.

Natural de Rolante, Edir de Oliveira entrou para a política ainda jovem. Ex-prefeito de Gravataí e ex-Deputado-Federal, Edir deixa em seu legado uma longa e vitoriosa trajetória política.

A família petebista se solidariza com a dor da família, dos amigos e colegas do meio político, neste momento lastimável.

Maiores informações sobre os atos fúnebres ao longo do dia.”

