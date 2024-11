Rio Grande do Sul Estado anuncia liberação de R$ 731 milhões para dragagem nas hidrovias gaúchas

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

A Portos RS trabalha para que as contratações dos serviços de dragagem dos trechos mais atingidos sejam realizadas de forma imediata. Foto: Divulgação/Portos RS A Portos RS trabalha para que as contratações dos serviços de dragagem dos trechos mais atingidos sejam realizadas de forma imediata.(Foto: Divulgação/Portos RS) Foto: Divulgação/Portos RS

Após reunião do comitê do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), o governo do Estado anunciou, na quinta-feira (7), a liberação de R$ 731 milhões para dragagens nas hidrovias gaúchas, que sofreram com o acúmulo extraordinário de sedimentos por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano. Com os recursos, serão executados serviços de batimetria e dragagem em mais de 320 quilômetros de hidrovias interiores, além de cerca de 40 quilômetros de canais na área portuária de Rio Grande e do seu canal de acesso.

O investimento também auxiliará na reconstrução da infraestrutura e de equipamentos do Porto de Porto Alegre. Além disso, servirá para restaurar as profundidades dos canais de navegação, incluindo o porto de Rio Grande, a hidrovia da Lagoa dos Patos, o Guaíba e o Delta do Jacuí, os canais do Rio São Gonçalo e trechos dos rios dos Sinos, Caí e Gravataí.

“É um mais um investimento robusto, significativo, do governo do Estado, de enfrentamento aos problemas que a enchente de 2024 trouxe ao Rio Grande do Sul”, destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, que apresentou a proposta ao Comitê Gestor do Funrigs.

A Portos RS trabalha para que as contratações dos serviços de dragagem dos trechos mais atingidos (Itapuã, Pedras Brancas, Feitoria, Leitão e Furadinho) sejam realizadas de forma imediata. Na sequência, os demais canais receberão os serviços de dragagem.

“Essa aprovação é fundamental para que tenhamos a capacidade de fazer os investimentos necessários. São obras fundamentais para que se tenha uma retomada completa na navegação e das nossas infraestruturas. Essa aprovação dá a celeridade necessária para a execução destas obras”, destacou o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.

