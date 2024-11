Mundo Presidente da Ucrânia confirma confrontos mortais com tropas da Coreia do Norte

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Zelensky disse que 11 mil soldados norte-coreanos estão na região russa de Kursk Foto: Reprodução

Tropas norte-coreanas enviadas para a região de Kursk, na Rússia, lutaram contra as forças da Ucrânia no campo de batalha, afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Segundo ele, os confrontos resultaram em mortes.

Zelensky disse que 11 mil soldados norte-coreanos estão na região, onde a incursão militar de três meses da Ucrânia em território russo estagnou. “Onze mil soldados norte-coreanos estão atualmente presentes no território da Federação Russa, na fronteira com a Ucrânia, no Norte do nosso país, na região de Kursk”, disse Zelensky na cúpula da Comunidade Política Europeia, em Budapeste, na Hungria, na quinta-feira (7).

“Algumas dessas tropas já participaram de hostilidades contra os militares ucranianos. Sim, já há perdas, isso é um fato”, declarou o presidente. Ele não especificou qual lado sofreu as baixas.

