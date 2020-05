Se fosse um país, o Estado de São Paulo seria o 13º com mais mortes, à frente de China, Turquia, Suécia e Índia. São Paulo tem cerca de 44 milhões de habitantes, e a China, 1,4 bilhão de pessoas. O Estado registra 106 mortes por 1 milhão de habitantes, e o país asiático aproximadamente 3,22 óbitos por 1 milhão.

Entre as vítimas fatais em São Paulo estão, há 2.779 homens e 1.909 mulheres. As mortes estão concentradas em pacientes com 60 anos ou mais, representando 72,9% do total.

Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (58,6% dos óbitos), diabetes mellitus (43,7%), doença neurológica (11,4%), doença renal (10,8%) e pneumopatia (9,7%). Outros fatores identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças hematológica e hepática.