Rio Grande do Sul Estado divulga calendário do distanciamento controlado

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Assim, pela primeira vez, o mapa preliminar com as cores das 20 regiões será divulgado na sexta-feira. Foto: Reprodução

Nesta semana, o governo efetiva a nova sistemática de divulgação das bandeiras do modelo de Distanciamento Controlado. Até a noite desta quinta-feira (25), serão coletados os dados dos 11 indicadores de propagação de coronavírus e da capacidade de atendimento de saúde. Assim, pela primeira vez, o mapa preliminar com as cores das 20 regiões será divulgado na sexta-feira (26), até as 18h.

A partir da 0h de sábado, as eventuais regiões que tiverem redução no risco epidemiológico já terão vigência da nova bandeira. Por exemplo, se na semana anterior estava com vermelha, passará a valer a laranja, que tem menos restrições.

As regiões que permaneceram com a mesma cor ou tiverem aumento no nível terão prazo para entrarem com recurso. Conforme anunciou o governador Eduardo Leite na transmissão virtual desta quinta-feira (25), o prazo se encerra às 8h de domingo.

Com isso, durante o domingo, as equipes do governo poderão trabalhar em cima dos dados apresentados e, na segunda-feira, o Gabinete de Crise terá elementos suficientes para fazer a análise e deliberar o resultado.

“Nossa prioridade será sempre proteger a vida, mas sem impor restrições para além do que seja efetivamente necessário”, reforçou o governador na transmissão.

A divulgação do mapa definitivo será feita durante a tarde de segunda e a vigência das bandeiras que ficaram mais restritivas começa a 0h de terça-feira.

