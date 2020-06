Rio Grande do Sul Governo paga 13ª parcela da dívida com municípios na área da saúde

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Leite disse que o governo mantém em dia os pagamentos mensais para os municípios e hospitais seguirem com seus serviços. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Leite disse que o governo mantém em dia os pagamentos mensais para os municípios e hospitais seguirem com seus serviços. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite anunciou, durante transmissão pelas redes sociais nesta quinta-feira (25), o pagamento da 13ª parcela da dívida empenhada do Estado com os municípios gaúchos na área da saúde. Embora divulgado nesta quinta, o pagamento foi efetuado na quarta-feira (24).

A dívida foi herdada de gestões anteriores referente aos anos de 2014 a 2018. O valor da parcela, R$ 13,5 milhões, deverá custear programas municipais de saúde, como ESF (Estratégia Saúde da Família), Pies (Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entre outros.

“Desde o início do mandato, assumimos esse compromisso com a saúde. Quando assumimos, havia uma dívida com os municípios de R$ 216 milhões, e negociamos com as prefeituras para pagar essa dívida em 16 parcelas. Estamos adimplindo essa dívida e, além disso, mantendo em dia os pagamentos mensais, a fim de que os municípios e os hospitais possam manter seus serviços”, explicou Leite.

A quitação da dívida em 16 parcelas foi anunciada em maio do ano passado. Desde então, os pagamentos das parcelas são realizados com regularidade, permitindo manter a prestação dos serviços à população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul