Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

A lei foi finalizada dez dias depois de um jovem de 18 anos atacar uma escola em Uvalde, Texas, com um rifle AR-15. (Foto: Reprodução)

O Estado norte-americano de Ohio deve colocar em vigor uma lei que permite que professores e outros funcionários tenham armas nas escolas, se completarem 24 horas de treinamento inicial.

Os proponentes esperam que professores armados reduzam a frequência e a letalidade de massacres nas escolas, que se tornaram recorrentes nos Estados Unidos. Os adversários das leis, como o sindicato dos professores e o principal sindicato de policiais do Estado, dizem que tornará as escolas mais perigosas para as crianças.

A lei foi finalizada dez dias depois de um jovem de 18 anos atacar uma escola em Uvalde, Texas, com um rifle AR-15. Dezenove estudantes e dois professores foram mortos no massacre.

O governador republicano de Ohio, Mike DeWine, disse que sancionará a lei. Os proponentes do projeto de lei disseram que permitirá que os funcionários da escola confrontem um agressor armado antes que a polícia chegue.

A lei passou na Assembleia Geral de Ohio, controlada pelos republicanos, esta semana. Foi projetada para neutralizar uma decisão da Suprema Corte de Ohio ano passado que dizia que uma lei estadual de longa data obrigava os professores a completarem mais de 700 horas de programa de treinamento de oficiais de paz antes poderem entrar armados nas instalações escolares.

Professores armados teriam que passar por verificações criminais e receber oito horas de treinamento adicional por ano.

Medidas de restrição

Em outra frente, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, fez um discurso sobre as regras para vendas de armas em seu país na quinta-feira (2) para tentar convencer o Legislativo a adotar medidas que restringem o acesso às armas de fogo.

“Chega, chega”, ele disse. O discurso foi gravado na Casa Branca, a sede do governo dos EUA. Biden pede uma nova regra para que os vendedores de armas sejam obrigados a checar os dados do cliente e adotar outras medidas para restringir a venda.

Biden fez referências à série de ataques em massa que ocorreram no país. “Pelo amor de Deus, quanta carnificina estamos dispostos a aceitar?”, questionou.

Biden é do Partido Democrata. Ele afirma que os legisladores do outro grande partido, o dos Republicanos, historicamente bloqueou as medidas de restrições à venda de armas, como aumentar a idade mínima dos compradores e acabar com a proteção aos fabricantes de armas, que não podem ser processados pelas vítimas de atos de violência nos quais seus produtos foram usados.

Os EUA têm uma taxa de mortes por armas mais alta que qualquer outro país rico. As informações são da agência de notícias Reuters e do portal de notícias G1.

