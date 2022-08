Rio Grande do Sul Estado entrega 21 novos veículos para Coordenadorias Regionais de Saúde

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Veículos serão destinados para uso geral e transporte de pessoal, materiais, medicamentos, vacinas e órgãos para transplantes. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Veículos serão destinados para uso geral e transporte de pessoal, materiais, medicamentos, vacinas e órgãos para transplantes. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governo do Estado entregou 21 novos veículos para uso de 14 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e atividades do nível central da Secretaria da Saúde (SES) na tarde desta quinta-feira (18), no pátio do Centro Administrativo Fernando Ferrari.

Atividades do nível central compreendem ações das diretorias que coordenam as políticas de saúde; gestão especializada, ambulatorial e hospitalar; vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental; e transporte de medicamentos, de vacinas, de órgãos para transplantes, de equipes de profissionais de saúde em atividades de planejamento, organização e orientação de demandas do Sistema Único de Saúde (SUS), além de capacitações e educação permanente de profissionais de saúde, entre outras.

“Essa é uma entrega de suma importância porque esses veículos são ferramentas de trabalho. Nosso objetivo é servir à população e, para isso, não deixamos de cuidar das condições de trabalho dos nossos servidores. Isso também significa termos veículos adequados para agilizar e qualificar as condições de transporte dentro do trabalho da saúde em cada uma das nossas comunidades”, disse a secretária.

Vacinas e órgãos

Os veículos modelo Onix serão destinados para uso geral e transporte de pessoal, materiais, medicamentos, vacinas e órgãos para transplantes. Esta é a primeira entrega de um lote de 50 veículos adquiridos no valor total de R$ 5,5 milhões. Outra deverá ocorrer até o final de setembro.

O coordenador da 8ª CRS, de Cachoeira do Sul, Julio Lopes, falou em nome dos seus colegas durante o ato. “Os novos carros representam a segurança e tranquilidade de que poderemos melhor atender à nossa população”, disse.

Coordenadorias Regionais de Saúde que receberão veículos:

2ª CRS – Frederico Westphalen

3ª CRS – Pelotas (2 veículos)

4ª CRS – Santa Maria

6ª CRS – Passo Fundo

8ª CRS – Cachoeira do Sul

9ª CRS – Cruz Alta

10ª CRS – Alegrete

11ª CRS – Erechim

12ª CRS – Santo Ângelo

13ª CRS – Santa Cruz do Sul

14ª CRS – Santa Rosa

16ª CRS – Lajeado

17ª CRS – Ijuí

18ª CRS – Osório

Nível central da SES – 6 veículos

