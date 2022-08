Porto Alegre Sine de Porto Alegre tem mais de 70 vagas exclusivas para jovens nesta sexta

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Há cargos de Jovem Aprendiz, primeiro emprego e estágios. São dez vagas para jovens com deficiência. Foto: Cesar Lopes/PMPA Há cargos de Jovem Aprendiz, primeiro emprego e estágios. São dez vagas para jovens com deficiência. (Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (19) o Sine Municipal de Porto Alegre oferece um dia de atendimento exclusivo para jovens de 14 a 29 anos. O evento que encerra a Semana Municipal da Juventude conta, também, com roda de conversa com a equipe do Pão dos Pobres.

Além disso, haverá também palestras sobre inserção dos jovens no mercado de trabalho e socioemocional ministradas pela Rede Cidadã, além de orientações sobre a primeira carteira de trabalho. A ação será das 9h às 16h, na sede do Sine (av. Sepúlveda, s/n – Centro Histórico).

Com seis empresas participantes, serão oferecidas mais de 70 vagas. Há cargos de Jovem Aprendiz, primeiro emprego e estágios, com destaque para 50 vagas para atendente de loja e dez vagas para jovens com deficiência. Neste dia, o Sine estará fechado para atendimentos regulares.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre