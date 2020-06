Rio Grande do Sul Estado explica adaptações para atividades de serviços religiosos

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Os municípios podem estabelecer regramento próprio mais rígido do que o estadual. Foto: Reprodução Os municípios podem estabelecer regramento próprio mais rígido do que o estadual. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo estadual divulgou um vídeo explicando as adaptações que devem ser incorporadas na rotina de igrejas, templos e centros religiosos.

As atividades religiosas, como missas, cultos e sessões, só podem ser realizadas com público nas regiões de bandeira amarela e laranja. E somente com até 25% da capacidade de ocupação dos locais. Nas bandeiras vermelha e preta, fica proibido o acesso presencial.

Os municípios podem estabelecer regramento próprio mais rígido do que o estadual. Nesse caso, passam a valer as especificações da prefeitura. Em Porto Alegre, por exemplo, a ocupação máxima permitida em missas e cultos é de 30 pessoas, independentemente da capacidade do local.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul