6 de junho de 2020

Situação foi apresentada em reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da prefeitura.

A Prefeitura de Porto Alegre acompanha nove surtos de Covid-19. Do total, um já é considerado encerrado, quando já se passaram 14 dias sem que um novo caso fosse confirmado. Desde o início da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde, verifica todas as suspeitas de surto, quando mais de dois ocorrem simultaneamente no local.

Em reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da prefeitura, na sexta-feira (5), foi apresentada a situação dos monitorados pelas equipes técnicas do Município. Na próxima segunda-feira (8), o grupo deverá se reunir com representantes de instituições hospitalares da Capital para formular ações conjuntas com objetivo de reunir informações junto a todos os envolvidos.

Nos nove locais acompanhados, hospitais, clínicas e serviços de saúde como laboratórios e um órgão público, 264 pessoas foram envolvidas, dos quais 197 profissionais de saúde e 58 usuários dos serviços já foram testados. Entre os profissionais, 55 tiveram exame PCR positivo para Covid-19 e oito em testes rápidos. Entre os usuários, foram 11 positivos em PCR e três em testes rápidos. Dos profissionais de saúde, 82 estão afastados das suas atividades laborais.

