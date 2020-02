Rio Grande do Sul Estado faz o pagamento de R$ 70 milhões aos hospitais

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

São mais de 200 hospitais que prestam serviço por meio do SUS (Sistema Único de Saúde) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil São mais de 200 hospitais que prestam serviço por meio do SUS (Sistema Único de Saúde) (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Secretaria da Saúde realizou nesta quarta-feira (05) o repasse de R$ 70 milhões a hospitais públicos, próprios e filantrópicos, referente aos incentivos estaduais de dezembro.

São mais de 200 hospitais que prestam serviço por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). Com isso, a atual gestão do governo do Estado mantém em dia os pagamentos às instituições hospitalares gaúchas.

Esse valor é repassado mensalmente aos hospitais para a execução e oferta de serviços de urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto, complementação de diárias de UTI (Unidades de Tratamento Intensivo), entre outros.

