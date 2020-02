Polícia Dona de motel é presa por furto de energia em Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Mulher é proprietária de um motel na Estrada do Quilombo, onde foi constatada ligação clandestina

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (05), por furto de energia elétrica em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, durante ação da Operação Blecaute. Ela é proprietária de um motel na Estrada do Quilombo, onde foi constatada ligação clandestina direto na empresa vítima.

A prisão foi executada por agentes da DRCP (Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio das Concessionárias e os Serviços Delegados), do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

A ação, que teve apoio de técnicos da empresa RGE, é um dos focos do trabalho da DRCP. Conforme o delegado Luciano Dias Peringer, titular do órgão, o furto de energia por estabelecimentos comerciais gera perdas na rede de energia, prejudicando a população e, consequentemente, diminuindo a arrecadação de impostos. “A conduta ainda gera perigo e instabilidade na rede energética, além de promover concorrência desleal”, afirma Peringer.

