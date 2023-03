A Estado Maior da Restinga foi a penúltima escola a entrar na avenida Carlos Alberto Barcellos, o Roxo, na segunda noite do Carnaval de Porto Alegre. Nas cores vermelho, verde e branco, tendo como símbolo um cisne branco, a agremiação apresentou o enredo “Bendita és tu, Anastácia negra dos olhos azuis”. Situada no bairro Restinga, a sociedade recreativa e beneficente soma mais um título aos 11 que já possuía do carnaval de Porto Alegre. Seu presidente atual é Aldo Carlos Rabello.

Em segundo lugar no grupo Ouro, após critério de desempate, está a Unidos de Vila Isabel, que desfilou durante a primeira noite do Carnaval da capital. Nas cores azul, amarelo e branco, tendo como símbolo a Pomba Branca, a escola do bairro Santa Isabel, do município de Viamão, na região metropolitana, trouxe o enredo “Agora a Vila Isabel te pergunta, o que vale ouro pra você? A agremiação ostenta seis títulos e seu presidente é Jorge Correa (Preto).

No grupo Prata, a campeã é a Copacabana. A Azul, branco e rosa, do bairro Bom Jesus, na Zona Leste de Porto Alegre, veio com o enredo “Os ideais de liberdade dos Agudás”. O termo diz respeito a comunidades de escravos libertos no Brasil (afro-brasileiros) e que retornaram ao Benim, país da África. A escola, presidida por Antônio Ricardo Silveira, sobe para o grupo Ouro no próximo ano.

Já a escola Império do Sol caiu para o grupo Prata. As escolas Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro e Acadêmicos da Orgia ficaram nos dois últimos lugares da série e não desfilarão pelo Complexo Cultural do Porto Seco no Carnaval de 2024.