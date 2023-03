Porto Alegre Saúde atualiza dados sobre dengue em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Cidade confirma segundo caso de dengue autóctone deste ano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre confirmou nesta segunda-feira (6), o segundo caso de dengue autóctone entre residentes da capital gaúcha em 2023. O paciente mora no bairro Vila João Pessoa, na Zona Leste da cidade. Além desses casos contraídos no município, outros 11 importados também estão confirmados.

Entre os importados, quatro são de pacientes que têm histórico de viagem para Encantado, no interior do Estado. O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) considera notificações feitas à vigilância epidemiológica até domingo (5).

Com previsão de mau tempo nesta semana, a Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) deve realizar bloqueio químico de transmissão viral, com pulverização de inseticida, num raio de 150 metros a partir da residência do paciente na próxima quinta-feira (9). A operação será divulgada com antecedência em caso de confirmação.

O município de Encantado, de acordo dados do sistema de monitoramento da dengue da Secretaria Estadual da Saúde, o BI da dengue (dengue.saude.rs.gov.br), registra o maior número de casos da doença neste ano. São 288 notificações, com 259 casos confirmados, todos autóctones. Porto Alegre, pelo mesmo sistema, registra 185 notificações. Dessas, há 13 confirmados, 55 descartados, três inconclusivos e 114 continuam em investigação.

No painel estadual, há seis casos autóctones para Porto Alegre. A divergência de dados se explica porque o painel do RS considera o município de residência dos pacientes. Já a vigilância municipal considera o local de infecção para registrar a autoctonia. Assim, dos seis moradores de Porto Alegre considerados autóctones pelo Estado, quatro foram infectados em outros municípios, sendo importados para a SMS.

Sintomas – Pessoas que tiverem sintomas compatíveis com a dengue, como dor no corpo, dor atrás dos olhos, febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos devem procurar atendimento o mais rapidamente possível a partir do início dos sintomas, para realização de teste quando houver indicação do profissional de saúde. Em caso de viagem para regiões com confirmação de casos e transmissão viral, o paciente deve informar, no momento do atendimento, o trajeto da viagem e tempo de início de sintomas. Todas as suspeitas de dengue devem ser notificadas à Vigilância Epidemiológica Municipal pelos serviços de saúde, no momento do atendimento ao paciente.

“As notificações desencadeiam medidas institucionais, sejam epidemiológicas sejam ambientais, como ações de combate ao vetor e eliminação de criadouros”, enfatiza a diretora adjunta da DVS, Fernanda Fernandes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/saude-atualiza-dados-sobre-dengue-em-porto-alegre/

Saúde atualiza dados sobre dengue em Porto Alegre