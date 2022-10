Mundo Estado nos Estados Unidos libera consumo de droga supervisionado; entenda

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

EUA se prepara para plano audacioso e polêmico sobre liberação supervisionada de drogas. (Foto: Reprodução)

Cristina Ramsey chegou à sede do Projeto Weber nos Estados Unidos para se despedir das pessoas que a cuidaram por quase duas décadas. Ela abraçou os funcionários do grupo, que ajuda usuários de drogas em um dos bairros mais pobres da cidade, convencidos de que prolongaram sua vida com agulhas limpas, tratamento, moradia e amizade. Ela disse a eles que estava entrando em cuidados paliativos e que a organização “realmente me ajudou – muito”.

Dez dias depois, ela estava morta, vítima de várias doenças relacionadas às drogas. Ramsey, 50 anos, uma usuária de drogas de longa data, foi infectada com HIV, teve doença hepática e problemas cardíacos, um caso complicado que deixou a equipe do projeto imaginando o que mais poderia ter sido feito para salvá-la. Até meados do ano que vem, o grupo espera ter pelo menos uma parte da resposta. Eles se preparam para abrir o primeiro site de consumo supervisionado de drogas legalizado por um estado – um dos experimentos mais ousados de “redução de danos” nos Estados Unidos até hoje.

O plano é permitir que as pessoas usem drogas no local indicado e sob a supervisão de assistentes sociais e médicos, ao invés de usarem sozinhos. O Projeto Weber espera reduzir as mortes por overdose e doenças infecciosas e persuadir mais usuários a usar medicamentos e suprimentos para um uso mais seguro de drogas.

Muitos especialistas em saúde pública veem essa estratégia como um modelo possível para transformar a forma como os Estados Unidos abordam o uso de drogas. O conceito atraiu um interesse considerável nos últimos anos: a cidade de Nova York permitiu a abertura de dois locais no ano passado, e algumas legislaturas estaduais consideraram seguir o exemplo. Rhode Island autorizou um teste de dois anos que o Project Weber e uma organização parceira de tratamento preveem liderar.

Uma pesquisa mostrou que os locais de consumo supervisionado no Canadá, Austrália e alguns países europeus salvaram vidas e levaram as pessoas a receber tratamento.

Os principais funcionários do governo Biden também sinalizaram abertura à ideia. Em 2019, o governo Trump processou um grupo da Filadélfia que pretendia abrir um local parecido, mas sob Biden, o Departamento de Justiça está avaliando se deve desistir do processo. Se decidir fazê-lo, isso pode servir como um endosso tácito da estratégia.

Brandon Marshall, epidemiologista da Brown University School of Public Health que estuda a estratégia, disse que esses novos sites “exigem que mudemos nosso pensamento sobre como tratamos as pessoas que usam drogas e como abordamos os problemas de saúde que elas enfrentam, e como, como sociedade, queremos ou não cuidar das pessoas”.

“Grande parte da história da guerra às drogas nos EUA está empurrando as pessoas para as sombras, criminalizando seu uso de drogas”, acrescentou. “Essas instalações fazem o contrário. Eles dizem: ‘Queremos trazer você para cá e dar-lhe um ambiente seguro onde você será respeitado”.

Entretanto, a ideia não atraiu um amplo apoio político. Conservadores e até mesmo alguns líderes democratas continuam cautelosos: citando “um mundo de consequências não intencionais”, o governador Gavin Newsom, da Califórnia, que é democrata, vetou recentemente um projeto de lei que legalizaria o consumo supervisionado em algumas cidades de lá.

Os críticos dos sites os veem não como auxiliares, mas facilitadores para usuários de drogas que podem levar a overdoses rápidas e fatais. Pessoas que moram perto dos locais propostos disseram temer a vadiagem e o uso de drogas fora deles. “Os locais supervisionados levaram a um aumento no crime, agulhas descartadas e desordem social nos bairros vizinhos”, escreveu um grupo de republicanos no Senado dos EUA ao presidente Biden este ano.

Rhode Island espelhou o recorde nacional de mortes por overdose. Mais pessoas no estado morreram de overdoses acidentais em 2021 do que em qualquer outro ano registrado; cerca de três quartos das 435 mortes envolveram fentanil, uma classe extremamente potente de opioide sintético que é frequentemente encontrada misturada a outras drogas.

Para abrir o site, Rhode Island tem uma nova fonte de financiamento: US$ 2 milhões em dinheiro de acordo legal de litígios contra fabricantes e distribuidores de opioides prescritos que foram destinados ao consumo supervisionado por um comitê estadual. O Projeto Weber e a Victa, uma clínica de tratamento parceira, ainda precisam apresentar uma solicitação mais detalhada ao estado antes de receberem o financiamento. O Conselho Municipal de Providence também precisa aprovar a localização do local antes que o estado possa licenciá-lo.

O programa oferecerá testes de HIV e hepatite C, suprimentos para uso mais seguro de drogas, descarte de seringas e ferramentas de verificação de drogas. Representantes da Victa planejam oferecer doses iniciais de buprenorfina , um medicamento que alivia os sintomas de abstinência e desejos, aos clientes interessados. Os membros da equipe médica tratarão feridas de drogas injetáveis e ajudarão a controlar a hepatite C.

Durante anos, Nicole P., uma profissional do sexo que disse usar drogas pelo menos uma vez por dia, agora é regular no Projeto Weber. Ela usa cocaína e fentanil e toma metadona, um opioide fortemente regulamentado usado para tratar o vício, controlando os desejos e os sintomas de abstinência. Com a ajuda do Projeto Weber, ela se mudou para um apartamento no final do ano passado, devorando revistas de design, fantasiando em adquirir seus próprios móveis e sonhando com uma vida mais sossegada.

Nicole disse que estava interessada em experimentar o site de consumo supervisionado, mas também estava ansiosa, em parte porque poderia parecer invasivo. “Eu não gosto de pessoas me vendo fazer isso”, disse ela.

O local de consumo supervisionado deve ser localizado em uma linha de ônibus, próximo a um hospital e longe de escolas e do centro de Providence, fatores que os funcionários do Projeto Weber e da Victa acreditam que impedirão a oposição.

O Projeto Weber conversou com a polícia sobre como lidar com a atividade no local, para evitar confrontos e prisões. Uma porta-voz do Departamento de Polícia de Providence não respondeu a um pedido de comentário.

