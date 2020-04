Rio Grande do Sul Estado recebe mais 37,7 mil testes rápidos para detecção de coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Para a realização desses testes, as parcerias estão sendo ampliadas. Foto: Divulgação/SES/Arquivo Para a realização desses testes, as parcerias estão sendo ampliadas. (Foto: Divulgação/SES/Arquivo) Foto: Divulgação/SES/Arquivo

O governo do Estado recebeu na tarde desta quarta-feira (15) mais um lote com 37,7 mil testes rápidos antígenos para identificação de novos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Estes testes serão destinados aos hospitais gaúchos. Este teste pode ser feito a partir do terceiro dia da presença dos sintomas e sua utilização é em pacientes que estiverem internados em leito clínico ou de UTI na rede de saúde com sintomas. Estes testes servem para agilizar o processo de diagnóstico e também funcionam para testar profissionais de saúde que atuam em hospitais. Ele é feito por meio da coleta de amostra de secreção respiratória. Se o seu resultado der negativo, precisa seguir para análise do Lacen (Laboratório Central do Estado) para fazer o exame RT-PCR

Outro teste rápido, também utilizado, é o de anticorpos que testa a presença do vírus em até 10 dias depois dos sintomas. Para a realização deste tipo de teste rápido sorológico, é necessária a coleta de apenas uma gota de sangue, e o resultado fica pronto em até 20 minutos. Ele detecta a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são defesas produzidas pelo corpo humano contra o coronavírus.

Testes de biologia molecular

Além dos testes rápidos, o Laboratório Central do Estado e outros laboratórios privados credenciados permanecem realizando os testes de biologia molecular, que possui uma tecnologia capaz de identificar o coronavírus em pacientes logo no início da doença. Essa modalidade é usada para diagnosticar casos graves internados com a Covid-19 e em profissionais que estiverem em atendimento direto nos hospitais aos pacientes com síndrome respiratória aguda grave.

A secretária da Saúde Arita Bergmann informou que para a realização desses testes as parcerias com a área acadêmica estão sendo ampliadas. A secretária disse que já conta com a Universidade Federal e Ciências da Saúde, de Porto Alegre para realização dos testes de biologia molecular, também chamados de RT-PCR, mais preciso com relação ao diagnóstico da Covid-19. Com a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), que já foi celebrado um termo de cooperação, a expectativa é de se chegar à realização de 500 exames no total. Arita também afirmou que a perspectiva é ter um laboratório parceiro em cada uma das macrorregiões do estado para a realização de exames RT-PCR.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul