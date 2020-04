Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul já contabiliza mais de 872 mil máscaras para profissionais de saúde

15 de abril de 2020

Foto: Divulgação/SES

Mais um lote de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para prevenção dos profissionais que atuam no atendimento a pacientes de Covid-19 no Rio Grande do Sul chegou ao Estado nesta quarta-feira (15). Os equipamentos são enviados pelo Ministério da Saúde para serem distribuídos pela SES (Secretaria da Saúde) aos municípios e hospitais.

Com esse novo lote, o governo do RS já contabiliza mais de 872 mil unidades de máscaras protetoras para distribuição e proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde. Junto às máscaras, desde o início da pandemia, registra-se o total de 1,1 milhão de luvas de procedimento látex sendo disponibilizadas pela SES.

Outros EPIs, como sapatilhas descartáveis, óculos de proteção transparentes em policarbonato e álcool gel para pele e superfícies também fazem parte do carregamento de EPIs que vêm sendo recebidos e destinados às 19 CRSs (Coordenadorias Regionais de Saúde).

As regionais fazem a entrega aos municípios, responsáveis pelos prestadores de serviços de saúde junto à população do Estado.

