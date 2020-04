Política Assembleia Legislativa recebe decretos de calamidade pública de mais 20 municípios

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

O presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), recebeu documentos das mãos do vice-presidente da Famurs, Maneco Hassen (PT). Foto: Joel Vargas/ALRS O presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), recebeu documentos das mãos do vice-presidente da Famurs, Maneco Hassen (PT). (Foto: Joel Vargas/ALRS) Foto: Joel Vargas/ALRS

O presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), recebeu na tarde desta quarta-feira (15) decretos de calamidade pública de mais 20 municípios gaúchos. Os documentos precisam ser reconhecidos pelos deputados estaduais, o que deve ocorrer em sessão extraordinária na próxima quarta-feira (22).

A entrega dos decretos foi feita pessoalmente pelo vice-presidente da Famurs (Federação das Associações de Municípios do RS), Maneco Hassen (PT), prefeito de Taquari. Com essa remessa, a terceira realizada desde o fim de março, já são 444 decretos recebidos pela Assembleia devido à situação de calamidade pública gerada pelo coronavírus.

O reconhecimento pela Assembleia é necessário para fins do disposto no art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000. Para efeitos legais, o reconhecimento da calamidade pública se dá a partir da promulgação do decreto legislativo apreciado pela Assembleia Legislativa, mas os efeitos retroagem à data do decreto municipal. O texto do PDL (projeto de decreto legislativo) já irá prever possíveis alterações nos documentos por parte das prefeituras, ou seja, não há necessidade de novo envio de futuros decretos até a data-limite dos atuais mandatos (31 de dezembro deste ano).

Confira a lista:

1. Áurea;

2. Campestre da Serra;

3. Campinas do Sul;

4. Dilermando de Aguiar;

5. Fortaleza dos Valos;

6. Iraí;

7. Lagoa Vermelha;

8. Minas do Leão;

9. Nova Alvorada;

10. Nova Hartz;

11. Protásio Alves;

12. Rio Grande;

13. Roca Sales;

14. Ronda Alta;

15. Santo Ângelo;

16. São José do Norte;

17. São Vendelino;

18. União da Serra;

19. Viadutos;

20. Vila Maria.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política