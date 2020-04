Rio Grande do Sul Governo do Estado envia 24 toneladas de alimentos para a região Central do RS

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Alimentos não perecíveis foram carregados na Central de Doações da Defesa Civil em Porto Alegre. Foto: Maicon Hinrichsen/Secom Alimentos não perecíveis foram carregados na Central de Doações da Defesa Civil em Porto Alegre. (Foto: Maicon Hinrichsen/Secom) Foto: Maicon Hinrichsen/Secom

O governo do RS, por meio da Defesa Civil, enviou 24 toneladas de alimentos para a região Central do Estado na manhã desta quarta-feira (15). A medida faz parte das ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Os alimentos não perecíveis foram carregados e transportados da Central de Doações da Defesa Civil em Porto Alegre para Santa Maria, com apoio do Corpo de Bombeiros, militares e caminhões do Exército Brasileiro.

Dois caminhões do Exército, com capacidade de 13 toneladas cada, foram carregados com 925 cestas básicas que vão atender a população de 22 municípios.

Os itens serão armazenados no 4º Batalhão de Bombeiros de Santa Maria e até o fim da semana deverá chegar nas comunidades que estão passando por dificuldade em decorrência do coronavírus. No total, 60 municípios serão atendidos no Estado.

Ao todo, o governo do Estado adquiriu 64 toneladas de alimentos não perecíveis, com investimento de R$ 270 mil. O critério de distribuição usou como parâmetro as cidades em situação de emergência com menor renda per capita. A distribuição foi realizada pelas nove Coordenadorias Regionais de Defesa Civil.

Como ajudar com doações

Interessados em fazer doações devem contatar a Central de Doações da Defesa Civil Estadual, no Centro Administrativo do Estado, na avenida Borges de Medeiros, 1.501, bairro Praia de Belas, Porto Alegre.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. As doações devem ser agendadas previamente, evitando aglomerações e o deslocamento de pessoas, pelo (51) 3288-6781.

