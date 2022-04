Flávio Pereira Estados e municípios receberam R$ 375 bi do Governo Federal em dinheiro vivo

Por Flavio Pereira | 14 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente Jair Bolsonaro apresentou balanço de recursos liberados a estados e municípios. (Foto: Presidência da República)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro revela dados do Tesouro Nacional para demonstrar que todos os Estados brasileiros receberam desde 2020, repasses diretos de recursos, e o apoio à economia através do pagamento pelo Governo Federal, de auxílios diretamente à população. Foi o caso do Rio Grande do Sul que recebeu R$ 2,78 bilhões em dinheiro vivo depositado no caixa do tesouro, e mais R$ 14,5 bilhões liberados para auxílios emergenciais, que circularam na economia gaúcha. Em todo o país, foram R$ 375 bilhões em repasses para Estados e municípios, R$ 626, 51 bilhões em gastos extraordinários para o combate ao covid, e R$ 60 bilhões em suspensão de dívidas dos estados e municípios.

Pedágio a R$ 10,00 na Serra Gaúcha?

O temor revelado pelo deputado Tiago Simon (MDB), de que as novas tarifas de pedágio nas rodovias estaduais gaúchas acabem se transformando em uma nova dor de cabeça para os usuários, começam a se confirmar. O Consórcio Integrasul, que venceu o leilão de ontem do primeiro lote, e vai administrar 271,5 quilômetros de rodovias na Serra e no Vale do Caí, que fazem parte do bloco 3 do programa RS Parcerias, vai gerir a rodovia RS 122, uma das ligações entre Porto Alegre e Caxias do Sul. A RS 122 por exemplo, terá o valor mínimo do pedágio para carros de passeio, que atualmente custa R$ 6,50 na praça de Portão, aumentado para R$ 9,83.

O lado positivo do leilão

O aspecto positivo do leilão de ontem está no compromisso de investimentos de R$ 3,4 bilhões a serem feitos até o sétimo ano da concessão. Estão previstos 116 quilômetros de duplicações, 59 quilômetros de terceiras faixas, 10 quilômetros de ciclovias e a construção de 30 quilômetros de vias marginais, entre outras melhorias.

PT aprovou Federação com PC e PCdoB, e Alckmin como vice

Sem a participação do PSB, que preferiu correr em faixa própria, o PT aprovou a criação de uma federação partidária com o PV e com o PCdoB, o que determinará o compartilhamento do tempo de televisão e das verbas eleitorais. Foi durante reunião da Executiva Nacional do partido ontem, em Brasília que também aprovou o nome de Geraldo Alckmin como vice do ex-presidiário Lula.

Otimismo de Beto Albuquerque

Ontem à tarde, o pré-candidato do PSB ao governo gaúcho, Beto Albuquerque, conversou com o colunista. Beto disse que está otimista com a performance mostrada em recentes pesquisas, colocando-o em segundo lugar, atrás apenas do pré-candidato do PL, Onyx Lorenzoni.

São Paulo teve mais óbitos de Covid que Argentina

Criticado pelo novo Secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn que o acusa de “não seguir a ciência”, o ex-ministro e deputado federal Osmar Terra rebate com dados importantes: “Seria cômico se não fosse trágico. Logo ele que já contabiliza 177.438 mortes por Covid no seu Estado (registro civil). Quase 50.000 mortes a mais que a Argentina com a mesma população! De que ciência ele fala?!”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira