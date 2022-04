Flávio Pereira Eleitor com mais de 70 anos poderá ter título de eleitor cancelado

Por Flavio Pereira | 13 de abril de 2022

Sede do Tribunal Superior eleitoral em Brasília. (Foto: Divulgação/TSE)

Pela falta de uma campanha de divulgação mais intensa pelo Tribunal Superior Eleitoral para esclarecer aos eleitores idosos – a exemplo do que realiza para incentivar o alistamento de eleitores a partir dos 16 anos – muitos eleitores com idade a partir de 70 anos desconhecem que correm o risco de ter seus títulos cancelados.

A informação oficial da Justiça eleitoral dá conta de que “os idosos com mais de 70 nos que não participarem dos procedimentos de revisão podem ter seus títulos cancelados, conforme prevê a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.440 /2015. Já conforme a Resolução TSE nº 21.920/2004, não serão canceladas as inscrições de eleitores com deficiência que impossibilite ou torne extremamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, desde que anotada tal circunstância no cadastro. Assim, o eleitor com mais de 70 anos de idade, que quer continuar a votar, também deve participar da revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos realizada pela Justiça Eleitoral. A Constituição Federal (artigo 14, inciso II, parágrafo 1º) estabelece que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para o cidadão nessa idade”.

Ex-presidente do TSE, Barroso considera Bolsonaro um “inimigo”

A manifestação do ministro do STF Luis Roberto Barroso, mais uma vez demonstrando a total falta de compostura e isenção durante o Brazil Conference, evento realizado em Boston, continua repercutindo. Lá, Barroso comportou-se como um fanático militante anti-Bolsonaro, esquecendo mais uma vez que é um ministro da Suprema corte do Brasil. Sobre isso, o senador Lasier, ao falar na sessão de ontem do Senado, cobrou providências do presidente da casa, Rodrigo Pacheco.

Lasier Martins: Até quando?

Lasier Martins foi enfático ao cobrar uma posição do Senado: “Como senador da República consciente da nossa responsabilidade no Senado, com a divisão dos Poderes, eu não consigo admitir, entender mais, acontecimentos como este que ocorreram na cidade de Boston. Um movimento nitidamente político, a Brazil Conference, onde compareceram dois ministros do Supremo, Barroso e Lewandowski, fazendo pronunciamentos lá fora contra o Brasil, contra o governo da República. Ministros de um poder que não tem essa atribuição. A exemplo do que aconteceu semanas antes, quando o ministro Barroso foi a uma cidade do Texas e fez a mesma coisa. Então isso é inadmissível, é inaceitável. Até quando?”.

IPE Saúde desmontado, e dinheiro para empreiteiras

O governo do Estado tenta recuperar o desmonte sofrido pelo IPE Saúde, o plano de saúde dos servidores, que perdeu profissionais de saúde, laboratórios e hospitais que se descredenciaram devido à baixa remuneração recebida, e aos atrasos nos pagamentos. Ao mesmo tempo em que não conseguiu solucionar os problemas do IPE Saúde, o ex-governador Eduardo Leite encaminhou ao legislativo antes de renunciar ao cargo, proposta de cessão de R$ 490 milhões de reais, disponíveis no caixa, para que empreiteiras realizem obras de competência do governo federal. São duas situações que demonstram dificuldades na gestão de dois problemas: a saúde dos servidores públicos que é do governo do estado, e a recuperação de estradas federais, que é de competência da União.

Sem estratégia de Direita

As dificuldades em encaminhar uma estratégia de campanha direcionada ao eleitor de direita afastaram o publicitário Zeca Honorato da campanha do senador Luis Carlos Heinze ao Governo do Estado. Agora, Zeca, segundo sua assessoria, vai tocar a campanha do empresário Roberto Argenta, pré-candidato ao governo pelo PSC.

