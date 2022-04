Flávio Pereira Eduardo Leite agora não aceita ser vice

Por Flavio Pereira | 15 de abril de 2022

Senadora Simone Tebet (MDB) encontrou-se com o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) em São Paulo na segunda-feira. (Foto: ASCOM/Simone Tebet

Na última segunda-feira, o ex-governador gaúcho Eduardo Leite afirmou, em entrevista à Rádio Eldorado, que estaria disposto a apoiar outros candidatos que tenham capacidade de liderança política e indicou que poderia compor chapa como vice-presidente na candidatura da senadora Simone Tebet à Presidência para ajudar a construir uma alternativa à polarização política. Ontem, aparentemente mudou de ideia.

Entre avanços e recuos, o novo solavanco da caminhada do ex-governador Eduardo Leite foi a declaração de que que não aceitará ser candidato a vice-presidente, pois mantém a ideia de liderar o projeto rumo ao Palácio do Planalto. Foi durante a entrevista à Rádio CBN, de São Paulo. O discurso do ex-governador gaúcho tem um problema: ele continua filiado ao PSDB, onde o pré-candidato é João Doria, que renunciou ao governo de São Paulo para aceitar a missão depois de vencer as prévias internas do partido. Para concretizar seu objetivo, Eduardo Leite precisa derrubar João Doria.

Doria deixou um orçamento de R$ 286 bilhões

Seria ingenuidade supor que João Doria abandonou o comando do governo de São Paulo, onde aprovou o maior valor de orçamento da história do Estado: uma receita de R$ 286,7 bilhões para 2022, para depois desistir da presidência da República.

Geraldo Alckmin começou a beber?

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a vice-presidente na eventual chapa presidencial liderada por Lula (PT), nesta sua nova fase lulista, não poupou elogios ao petista ontem, durante evento com centrais sindicais em São Paulo. Em discurso emocionado, o ex-tucano descreveu o ex-presidiário como o “maior líder popular do país”. Quem ouviu Geraldo Alckmin fica imaginando: Não tomou os remédios ou começou a beber?

Ciro Nogueira: Geraldo Alckmin é “o segundo maior cabo eleitoral de Bolsonaro”

Experiente nos bastidores e também no palco principal, o chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, após tomar conhecimento das declarações de Geraldo Alckmin, afirmou que o ex-governador é “o segundo maior cabo eleitoral” do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Obrigado, Alckmin, segundo melhor cabo eleitoral do presidente Bolsonaro. O primeiro lugar nessa função, garante Ciro, é o ex-presidiário Lula.

