Flávio Pereira PT quer que TSE proíba outdoors com fotos de Lula e textos: "traidor da pátria", "ladrão comunista" e "bandido"

Por Flavio Pereira | 16 de abril de 2022

PT tenta barrar disseminação de outdoors sob alegação de propaganda negativa. (Foto: Reprodução)

Foram distribuídas ao gabinete da ministra Carmen Lúcia, que atua como juíza auxiliar do Tribunal Superior Eleitoral, as representações encaminhadas pelo Partido dos Trabalhadores. O partido se insurge pelo que classifica de propaganda negativa antecipada feita por grupos políticos e eleitores por meio da instalação de outdoors com críticas ao ex-presidiário Lula da Silva. A instalação atacada nas representações foi viabilizada pelo autointitulado Movimento Conservador de Rondonópolis (MT); pelo grupo de amigos da Rua Sergipe, em Divinópolis (MG); e pelo grupo “unidos pela pátria”, de Imperatriz (MA). Os outdoors, que começam agora a se espalhar pelo país, mostram imagem do ex-presidiário Lula com mensagens chamando-o de “traidor da pátria”, “ladrão comunista” e “bandido”. Até agora foram identificadas oito peças registradas e informadas ao TSE pelo partido. Estas informações fazem parte das representações 0600216-34.2022.6.00.0000 – 0600215-49.2022.6.00.0000 e 0600214-64.2022.6.00.0000 protocoladas no TSE.

A contribuição das FFAA ao processo eleitoral

Após a entrega ao Tribunal Superior Eleitoral pelas Forças Armadas de um relatório com mais de 700 páginas contendo avaliações sobre todo o processo eletrônico utilizado nas eleições, o documento foi colocado sob sigilo pela Comissão de Transparência do Tribunal. O estudo do documento das Forças Armadas poderá qualificar e dar mais confiabilidade ao processo eleitoral brasileiro. É só o que se pode dizer no momento.

Faltou informação honesta no caso do Viagra

Achincalhadas por um consórcio de redações ocupadas por jornalistas de péssima qualidade alinhados com o que há de pior na oposição, as Forças Armadas foram acusadas de adquirir o Viagra, na verdade o princípio ativo sildenafila que serve para o para tratamento do fenômeno de Raynaud na esclerose sistêmica, uma doença reumática, pára utilização na rede de hospitais militares. O que faltou dizer, é que desde 2010, o SUS já distribui gratuitamente o Viagra genérico para o tratamento de HAP (hipertensão arterial pulmonar).

Racha interno no PSDB

O presidente do PSDB Bruno Araújo foi afastado do comando da campanha de João Dória, sob suspeita de fazer jogo duplo tentando desestabilizar a candidatura oficial, para encaixar o ex-governador gaúcho Eduardo Leite na disputa presidencial. Mas há uma outra pressão: dos deputados federais e estaduais, preocupados com a falta de uma candidatura competitiva, que pode levar à redução das bancadas do PSDB.

Novos lances da corrida maluca

O tema fez parte de um pedido encaminhado pelos dirigentes dos partidos de oposição. O TSE encaminhou à gestora do WhatsApp solicitação para que adie a entrada em funcionamento do sistema “Comunidades” que expandirá para 2.560 o número de participantes por grupo. Os testes de grupos com a nova quantidade de integrantes começaram na última quinta-feira, dia 14. A pedido do TSE, o aplicativo só deverá lançar o recurso em 30 de outubro, depois do 2º turno das eleições. A medida, é claro, prejudicará apenas um pré-candidato: Jair Bolsonaro, que mais usa o aplicativo.

