Estados Unidos anunciam isenção de tarifas de importação para automóveis do Canadá e do México por um mês

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Trump estaria aberto a negociar isenções adicionais para outros setores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai isentar as importações de automóveis do Canadá e do México por um mês, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (5). A isenção abre uma exceção na taxação de 25% imposta por Washington aos dois países e que passou a valer na última terça-feira.

Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, Trump conversou com os presidentes de três grandes montadoras — a Ford, a General Motors (GM) e a Stellantis —, avisando-os que deveriam mover a produção do Canadá e do México para os EUA.

“Falamos com as três grandes concessionárias de automóveis. […] Vamos dar uma isenção de um mês para qualquer automóvel que venha pelo USMCA”, afirmou Trump em comunicado, referindo-se ao acordo de livre comércio da América do Norte, negociado em seu primeiro mandato.

Um secretário de imprensa de Trump afirmou que o presidente norte-americano está aberto a negociar isenções adicionais para outros setores, mas destacou que o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, não está disposto a suspender as tarifas retaliatórias recentemente anunciadas pelo país. A informação foi cedida por um alto funcionário do governo norte-americano à Associated Press.

Na véspera, o premiê canadense afirmou que não havia justificativa para a implementação das tarifas de 25% sobre o Canadá, reiterando que manteria as taxas retaliatórias enquanto os EUA não suspendessem a medida.

O gabinete de Trudeau, por sua vez, afirmou que os representantes dos dois países continuarão em conversa ao longo desta quarta-feira.

A medida já havia sido ventilada pelo secretário do comércio dos EUA, Howard Lutnick, que indicou que o presidente norte-americano também levantou a ideia de que outros setores que cumprem com o USMCA também poderiam ter uma folga.

“Se você cumpriu o acordo, então talvez voce evite tarifas, E se você não cumpriu o acordo, bem, você o fez por sua conta e risco”, afirmou o secretário nesta manhã em uma publicação no Truth Social.

O alívio também eliminaria tarifa de 10% sobre as importações canadenses de energia, como petróleo bruto e gasolina, que atendem às regras de origem do USMCA.

Na última terça-feira (4), passaram a valer as tarifas de importação de 25% aos produtos do Canadá e do México importados pelos Estados Unidos.

As taxas estavam suspensas desde o começo de fevereiro, após uma negociação feita entre os países. Enquanto Trump prometeu a suspensão das tarifas, Canadá e México se comprometeram a melhorar a fiscalização em suas fronteiras com os norte-americanos, para tentar diminuir ou zerar o tráfico de drogas e a imigração ilegal.

Segundo Trump, no entanto, as medidas não foram suficientes. Em conversa com Trudeau nesta quarta-feira, o republicano afirmou que não estava convencido dos esforços feitos pelo Canadá para conter o fluxo de fentail para os EUA.

“Eu disse a ele que muitas pessoas morreram por causa do fentanil, que passou pelas fronteiras do Canadá e do México, e nada me convenceu de que isso tenha parado”, afirmou o presidente norte-americano em uma publicação no Truth Social, sua rede social.

“Ele disse que melhorou, mas eu disse: ‘isso não é bom o suficiente'”, completou Trump, acrescentando que a ligação terminou de forma “um pouco” amigável.

As tarifas representam dificuldades extremas para as montadoras, que produzem veículos nos três países — Estados Unidos, México e Canadá —, e que frequentemete enviam peças por meio das fronteiras da América do Norte.

Assim, uma isenção para carros e caminhões que cumprem com as normas norte-americanas no USMCA podem ser muito benéficas para Ford, GM e Stellantis. Isso porque seus veículos atendem às regras de 75% das regras do país — requisitos acordados por Trump durante seu primeiro mandato para manter a produção de peças na região.

Estados Unidos anunciam isenção de tarifas de importação para automóveis do Canadá e do México por um mês

